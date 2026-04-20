台61鳳鼻隧道前曳引車「折甘蔗」 回堵2.3公里

新北市新莊昨晨2時許發生肇逃車禍。20歲何男騎機車行經新莊區中正路欲左轉新樹路時，與後方騎機車的56歲呂男發生碰撞導致呂男倒地受傷。不料事發後何男卻逕行離開，被呂男親友攔下後才返回處理。新莊警認定何男涉肇事逃逸罪嫌依法送辦。

2026-04-20 11:45