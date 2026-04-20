聽新聞
0:00 / 0:00
台61鳳鼻隧道前曳引車「折甘蔗」 回堵2.3公里
台61線西濱快速道路南下鳳鼻隧道入口前，今天上午發生一起駕駛營業貨運曳引車自撞，由於車頭與貨運車輛成Ｌ型，造成車流一度回堵約2.3公里，經相關單位處理後，現場已於上午10時左右排除，交通逐步恢復順暢。
警方表示，事故發生於今天早上8時31分，29歲的許男駕駛營業貨運曳引車，行經台61線南下鳳鼻隧道入口前路段時，疑因前方號誌紅燈反應不及，發生自撞事故。
新竹縣消防局指出，現場傷者為29歲許姓駕駛，意識清楚，主要傷勢為肋骨疼痛，已送往湖口的醫院治療，無生命危險。
事故發生後，當下車流回堵約2.3公里，對通勤車潮造成影響。經處理後，事故於上午10時完成排除，車流逐步紓解。
警方表示，詳細事故原因仍待進一步調查釐清，並提醒駕駛人行經隧道路段及號誌路口時應減速慢行、提高警覺，以確保行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。