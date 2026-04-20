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台61鳳鼻隧道前曳引車「折甘蔗」 回堵2.3公里

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

台61線西濱快速道路南下鳳鼻隧道入口前，今天上午發生一起駕駛營業貨運曳引車自撞，由於車頭與貨運車輛成Ｌ型，造成車流一度回堵約2.3公里，經相關單位處理後，現場已於上午10時左右排除，交通逐步恢復順暢。

警方表示，事故發生於今天早上8時31分，29歲的許男駕駛營業貨運曳引車，行經台61線南下鳳鼻隧道入口前路段時，疑因前方號誌紅燈反應不及，發生自撞事故。

新竹縣消防局指出，現場傷者為29歲許姓駕駛，意識清楚，主要傷勢為肋骨疼痛，已送往湖口的醫院治療，無生命危險。

事故發生後，當下車流回堵約2.3公里，對通勤車潮造成影響。經處理後，事故於上午10時完成排除，車流逐步紓解。

警方表示，詳細事故原因仍待進一步調查釐清，並提醒駕駛人行經隧道路段及號誌路口時應減速慢行、提高警覺，以確保行車安全。

台61線西濱快速道路南下鳳鼻隧道入口前，今天上午發生一起駕駛營業貨運曳引車自撞。圖／警方提供
台61線西濱快速道路南下鳳鼻隧道入口前，今天上午發生一起駕駛營業貨運曳引車自撞。圖／警方提供

由於車頭與貨運車輛成Ｌ型，造成車流一度回堵約2.3公里。圖／警方提供
由於車頭與貨運車輛成Ｌ型，造成車流一度回堵約2.3公里。圖／警方提供

自撞 曳引車 新竹縣

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