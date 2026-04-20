影／騎士腦出血停路旁嘔吐…被警帶回查酒駕 家屬質疑延誤就醫3小時

台北市杜姓男子騎機車停在路旁嘔吐，被警方懷疑酒駕帶回派出所，經送醫檢查出自發性腦出血，家屬質疑員警延誤就醫提告。北市萬華警分局今表示，經消防隊評估非危急及疑有酒味，家屬同意不送醫，依取締酒駕相關程序帶回查處，涉過失傷害部分報檢方偵辦。

萬華分局表示，西門町派出所員警今年1月15日下午1時09分接獲勤務指揮中心通報，西寧南路一帶疑有民眾路倒，員警及消防隊救護人員趕抵現場，發現一名男子坐於路旁，有嘔吐及疑似酒駕情事，救護人員檢測評估非危急個案、身上疑有酒味，經在場家屬同意不送醫。

分局表示，員警現場實施酒測無法完成，依取締酒駕拒測處理作業程序查處並帶返西門所，於所內多次詢問當事人及家屬是否有送醫診治需求，惟均未獲明確回應，當日下午4時07分主動致電119協助送醫，醫院診斷為自發性腦出血。

分局指出，家屬提告指現場處理員警及救護人員涉過失傷害，調查期間雖當事人表示不願提告，警方為求公允，於2月3日報台北地檢署偵辦，視偵審結果追究相關人員責任。警方表示，提案例教育並加強教育訓練，強化員警執勤觀念，並注意執勤技巧與服務態度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康