影／台中男紅燈違規走行人穿越道被攔 「三字經」問候還襲警

台中市林姓男子在昨晚10時許，無視當時步行的行向為紅燈，違規穿越道路，警員發現前往盤查身分，林男二度以「三字經」辱罵警，警方欲逮捕時，林男還拿警員安全帽攻擊，幸附近有民眾發現，協助制止，全案將依妨害公務罪嫌，移送檢方偵辦。

第六警分局何安派出所警員19日晚間10時許，西屯區青海路一段、重慶路攔查一名違規穿越行人穿越道的林姓男子（47歲），過程中，林男拒不配合，先以三字經辱罵警員，經員警制止，告知相關法律責任後，林男一度配合出示證件。

但在確認身分過程中，林男再度以三字經辱罵警員，警方依現行犯依法實施逮捕，過程中林男激烈反抗，警員為制止其抗拒行為，欲拿警棍制止，未料林男趁隙奪取警員安全帽攻擊，導致警員受傷，幸好現場民眾見狀協助制止，在支援警力到場後，順利將林男壓制逮捕，全案依妨害公務，移送台中地檢署偵辦。

第六警分局呼籲，民眾應配合警方依法執行公務，切勿以身試法，對於任何暴力妨害公務的行為，警方絕不寬貸，將依法究辦，以維護社會秩序與執法尊嚴。

台中市林姓男子違規穿越斑馬線，還二度以三字經辱罵警員。記者陳宏睿／翻攝