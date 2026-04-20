酒駕釀禍！西濱道路新豐段汽車追撞重機 騎士當場拋飛畫面曝光

新竹縣新豐鄉台61線西濱快速道路南下58.7公里高架路段，昨日晚間6時許發生一起嚴重交通事故，一輛自小客車自後方追撞大型重型機車，撞擊力道猛烈，造成機車騎士與車輛當場拋飛。警方調查發現，肇事梁姓駕駛酒測值達0.74毫克，訊後依公共危險罪移送偵辦。

新竹縣消防局表示，昨晚6時15分接獲桃園市119轉報，指稱新豐鄉台61線南下58.7公里處發生車禍，隨即派遣新豐分隊救護車趕往現場搶救。救護人員抵達後，發現為自小客車與大型重型機車事故，立即將傷者送醫。

其中，55歲王姓重機騎士傷勢嚴重，經送醫後轉往林口長庚醫院治療，傷勢包括心臟主動脈剝離、肋骨骨折及脊椎骨折；35歲梁姓駕駛僅腳部輕微擦傷。

警方進一步調查，梁男供稱當天外出釣魚期間曾飲酒，隨後駕車返家釀禍。經酒測後，酒測值達0.74毫克，明顯超標，涉嫌酒後駕車，已依公共危險罪嫌移送法辦。

事故影像也在網路流傳，畫面顯示轎車自後方高速撞擊重機，撞擊瞬間車頭明顯彈起，騎士當場被拋飛。網友紛紛留言表示「車頭還跳起來，速度到底多快」、「這樣開車太誇張」、「真的很恐怖」，引發討論。警方表示，事故詳細肇事原因仍待進一步釐清，並呼籲駕駛人切勿酒後上路，以免釀成憾事。

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一輛自小客車自後方追撞大型重型機車，撞擊力道猛烈，造成機車騎士與車輛當場拋飛。圖／翻攝自影片