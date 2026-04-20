嘉市大雅路火警…夫妻偕5歲女兒一家3口罹難 黃敏惠指示啟動支援

昨晚嘉義市大雅路二段一處民宅發生大火，造成一對夫妻及5歲女兒不幸罹難。嘉義市政府消防局接獲報案後，立即出動20輛各式消防車及48名救災人員趕往現場灌救。市長黃敏惠第一時間掌握災情，並於現場狀況穩定後率領市府團隊前往關心。黃敏惠表示，對罹難者表達深切不捨，市府將全力陪伴死者家屬處理後續事宜，並提供安置與生活照顧，協助住戶度過難關。

火警發生於昨日晚間，現場火勢波及2戶民宅，消防人員全力投入搶救，仍遺憾造成3人身亡。黃敏惠抵達現場後，先行聽取消防局說明救援過程與後續需求，並逐一向第一線救災人員致意，守護市民安全。隨後黃敏惠了解受影響住戶的需求，指示相關局處立即啟動支援機制。

市府表示，目前已協助安置2戶共7名住戶。針對罹難者家屬，市府團隊將持續關懷並提供心理支持，整合資源以最快速度協助家屬處理後續喪葬與生活安置事宜。消防局後續將針對火災發生原因進行調查，市府也提醒市民注意居家防火安全。

大雅路民宅火警致3人罹難，黃敏惠責成市府團隊全力協助家屬圖／嘉義市政府提供

嘉義市大雅路民宅暗夜大火，黃敏惠指示全力提供受影響住戶協助圖／嘉義市政府提供

嘉義市大雅路民宅昨晚發生火警，市長黃敏惠現場關心並安置住戶圖／嘉義市政府提供

嘉義市大雅路民宅昨晚發生火警，黃敏惠現場關心並安置住戶。圖／嘉義市政府提供