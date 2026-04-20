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基市崇法街垂落電纜…90歲騎士勾到受輕傷 上班時段塞車

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市崇法街今天上午7時許有多條纜線垂落路面，影響交通，並有1名90歲機車騎士勾到纜線，右手擦傷。台電獲報前往查看，確認不是電線，而是民間企業的光纖纜線。警方暫時封閉崇法街，待業者重新固定纜線再開放行車。

崇法街是基隆市信義區深澳坑路一帶社區，進入市中心的要道之一，上班時段因為多條纜線垂落，造成交通受阻，一度塞車，汽車駕駛人無奈改道。1名騎士勾到纜線，機車傾倒，右手擦傷，因傷勢輕微，婉拒送醫。

警方獲報派員前往現場疏導交通，並在事故地點兩端設立封鎖線，提醒駕駛人，改從東光路等道路上下山，禁止車輛再進入。

台電基隆區營業處長陳据湖表示，收到市議員反映崇法街有電纜掉落的訊息，馬上派人前往查看，確認不是台電的電線，研判是民間業者的光纖纜線，並將訊息知會其他纜線單位善後。

基隆市崇法街今天上午有多條纜線垂落路面，警方暫時封閉崇法街，待業者重新固定纜線再開放行車。記者邱瑞杰／攝影
基隆市崇法街今天上午有多條纜線垂落路面，警方暫時封閉崇法街，待業者重新固定纜線再開放行車。記者邱瑞杰／攝影

基隆市崇法街今天上午有多條纜線垂落路面，警方暫時封閉崇法街，待業者重新固定纜線再開放行車。記者邱瑞杰／攝影
基隆市崇法街今天上午有多條纜線垂落路面，警方暫時封閉崇法街，待業者重新固定纜線再開放行車。記者邱瑞杰／攝影

台電 機車騎士 基隆 塞車

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