搭高雄捷運嫌乘客說話大聲 7旬翁列車上醉亮摺疊刀被警帶回

1名穿著防寒衣、腰間有捕撈海鮮網袋的男子，今天下午被人發現在基隆八斗子漁港綠燈塔附近海面漂流。海巡人員駕駛橡皮艇救起時，男子已死亡，有可能是捕撈時發生意外，已報請檢察官相驗，追查身分及釐清死因。

2026-04-19 18:16