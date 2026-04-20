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搭高雄捷運嫌乘客說話大聲 7旬翁列車上醉亮摺疊刀被警帶回
71歲王姓老翁今晚9時10分酒後從高雄岡山站搭捷運返回前鎮住處，在凹子底站時，王嫌車上一群乘客說話大聲，突掏出一把折疊刀朝其中一名男子威嚇，乘客通報站務人員，捷警趕抵，因對方不追究，王男未有後續動作，在後驛站被請下車，被警方帶回查辦。
三民一警分局指出，該起事故發生在今晚9時10分許，當時王姓老翁疑喝了酒從捷運岡山站搭捷運返回前鎮住處，列車行經凹子底站時，王翁認為身旁2、3名乘客交談音量過大，突掏出一把折疊刀嚇其中一名男乘客。
乘客告知車上站務人員，捷警在後驛站趕至，因被威嚇乘客不追究，王翁也未再有進一步恐嚇動作，被站務員請下車，被轄區三民一警分局十全所員警帶回，警詢後依恐嚇公眾安全罪嫌送辦。
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