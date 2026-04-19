影／高雄轎車左轉撞黃牌重機騎士噴飛 監視器曝真相…他闖紅燈釀禍

戴姓男子今天中午12時41分駕車行經高市前鎮區永豐路欲左轉瑞隆路，當場撞及陳姓男子騎乘的黃牌大重機，導致陳男噴飛在地，身體多處擦挫傷，重機零件散落一地；警方事後調監視器查看，發現騎重機的陳男闖紅燈釀禍，詳細肇責待釐清。

前鎮警分局指出，該起事故發生在今天中午12時41分許，當時戴姓男子（40歲）駕車沿永豐路北往南方向行駛至瑞隆路口左轉時，適陳姓男子（30歲）騎乘黃牌大重機沿永豐路南往北方向直行，兩車發生擦撞，導致陳男噴飛在地，身體多處擦挫傷。

瑞隆派出所獲報，通知救護車到場，所幸送醫無生命危險；警方事後對戴、陳2人施以酒測，均無酒精反應。

後警方調閱監視器，發現當時陳男騎大重機經過事故路口時疑似闖紅燈致生事故，詳細肇責仍待交通大隊進一步分析研判。

戴姓男子今午駕車行經高市前鎮區永豐路欲左轉瑞隆路，當場撞及疑闖紅燈的陳姓男子黃牌大重機，致陳噴飛受傷。記者石秀華／翻攝

戴姓男子今午駕車行經高市前鎮區永豐路欲左轉瑞隆路，當場撞及疑闖紅燈的陳姓男子黃牌大重機，致陳噴飛受傷。記者石秀華／翻攝

戴姓男子今午駕車行經高市前鎮區永豐路欲左轉瑞隆路，當場撞及疑闖紅燈的陳姓男子黃牌大重機，致陳噴飛受傷。記者石秀華／翻攝