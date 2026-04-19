影／嘉市東區大雅路民宅深夜火警 一家3口救出命危送醫

嘉義市東區大雅路二段一處住宅於今天晚上發生火警，現場火舌猛烈竄出。消防人員在火勢控制後進入搜索，於建物3樓陽台發現3名民眾受困，救出時均已失去呼吸心跳（OHCA），目前正送醫全力搶救中。市消防局表示，火勢已經熄滅，現場波及鄰近2戶民宅，確切起火原因仍待進一步調查釐清。

消防局於晚上8時接獲報案，指稱大雅路二段560巷一棟住宅發生火災，隨即派遣東區、第一、第二及蘭潭等4個分隊趕往救援。消防人員抵達現場時，建物已有濃煙與火舌冒出，救災人員立即佈線搶救並防止火勢蔓延。火勢於晚上9時09分獲得控制，搜救小組隨後進入火場搜索。

搜救人員在3樓陽台發現的一家3口，包含年約30歲的男主人與女主人，以及一名目測約5歲的女童。由於男主人體型較為魁梧，救災人員費了一番功夫才將其從樓上抬下；女主人與女童則由救護車分別送往嘉義基督教醫院及聖馬爾定醫院急救。據了解，該處原有一名婆婆同住，所幸事發時婆婆出國在外，才避開火劫。

市消防局表示，目前共計出動16車、3輛救護車、44名警消及3名役男參與救援。消防人員在現場初步研判，受困夫婦年約30歲，但因現場尚未取得身分證件，確切身分資訊仍須待後續確認。目前火警確切的起火位置與發生原因，正由火調人員進一步鑑定釐清。