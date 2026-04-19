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瓦拉米步道70歲婦人失聯9天 今尋獲遺體疑失足墜谷
1名70歲陳姓婦人4月11日與友人登山，卻在瓦拉米步道失聯，家屬在社群發文希望民眾協尋，花蓮警消、民間救難大隊投入數10人在山區搜救，今天下午在步道7.5公里處深谷尋獲婦人遺體，據了解婦人身上有多處摔傷，詳細死因將由檢警調查。
陳婦於10日與5名山友自南安入山，當晚夜宿瓦拉米山屋，11日上午8時下山途中行經11.4公里附近時，與同行隊伍暫時分開後失聯，由於該路段通訊不良，手機無法定位，家屬當天下午緊急向消防單位報案求助。經過9天找尋，最後在今天找到人。
瓦拉米步道全長約14公里，為八通關越嶺道東段之一，分為前段與後段，前兩段坡度平緩且免申請入山，適合一般遊客；後段距離較長、地形較為複雜，須申請入山，通常由具備經驗的登山者挑戰。
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