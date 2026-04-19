快訊

瓦拉米步道70歲婦人失聯9天 今尋獲遺體疑失足墜谷

UBA／延長賽退衛冕軍文化 世新驚奇奪隊史第6冠

水利署稱水力發電未徵耗水費 翡翠水庫：多次支援台電「耗水入海」遭監院糾正

聽新聞
0:00 / 0:00

東大門夜市旁驚見醉漢持90公分劍恐嚇學生 警遭突襲掛彩壓制

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市東大門夜市旁的展演空間「汎札萊‧原夢館」，17日晚間發生持刀鬧事事件，簡姓男子疑因不滿現場學生聊天音量過大，竟持約90公分劍狀物揮舞恐嚇，警方到場處理時，簡男更出拳攻擊員警，最終遭壓制逮捕，全案依妨害公務、傷害及恐嚇罪嫌移送。

花蓮警分局今天表示，當晚8時許接獲通報，指原夢館二樓有人持刀威脅，員警到場發現簡男渾身酒氣，情緒激動，現場6名學生指出，雙方因聊天聲量發生口角，簡男突拿出以紙板包覆的金屬劍狀物作勢攻擊，眾人驚嚇報警求助。

警方指出，簡男見警未收斂，反而突然徒手攻擊員警頭部，引發拉扯衝突，隨後支援警力趕抵，使用辣椒水將其制伏並上銬，遭攻擊員警臉部及手肘受傷，經送醫後無大礙，警方並於樓梯間查扣該劍狀物，確認為恐嚇工具。

據了解，「汎札萊‧原夢館」前身為陽光電城，過去曾被外界批評為閒置空間，縣府投入約1.25億元整修活化，於今年農曆春節試營運，目前仍在招商階段，預計年中全面營運。

花蓮分局呼籲，民眾於公共場域與他人發生意見分歧或受干擾時，應保持冷靜，優先尋求場館管理人員或撥打110報案尋求員警協助，切勿以暴力或威脅手段試圖解決問題。

花蓮縣簡姓男子喝醉拿長劍揮舞恐嚇學生，警員到場又襲警遭逮捕。圖／警方提供
花蓮縣簡姓男子喝醉拿長劍揮舞恐嚇學生，警員到場又襲警遭逮捕。圖／警方提供

夜市 恐嚇 花蓮

延伸閱讀

涉持菜刀攻擊同住姑姑致手腳受傷 苗栗31歲男殺人未遂罪嫌究辦

大甲媽祖遶境彰化爆警民衝突 3警被打傷2滋事男子被依現行犯逮捕

影／大甲格鬥盃又開打！大甲媽遲7小時才過民生地下道再爆推擠衝突

違規過馬路被攔查 桃園73歲翁暴走辱警還揮拳

相關新聞

瓦拉米步道70歲婦人失聯9天 今尋獲遺體疑失足墜谷

1名70歲陳姓婦人4月11日與友人登山，卻在瓦拉米步道失聯，家屬在社群發文希望民眾協尋，花蓮警消、民間救難大隊投入數10人在山區搜救，今天下午在步道7.5公里處深谷尋獲婦人遺體，據了解婦人身上有多處摔傷，詳細死因將由檢警調查。

子伴屍非4年？鄰居曝7年前就未見人影 宜蘭91歲乾屍老婦死因成謎

宜蘭羅東驚傳9旬老婦伴屍案，鄰居今天進一步爆料死者已經失蹤7年，早在2019年就未見老婦出門，死亡時間恐超過沒有就醫紀錄的這4年，疑點重重，檢警將解剖遺體釐清真相；另檢方懷疑同住兒子涉嫌隱瞞死訊並詐領老人年金，依詐欺、偽造文書罪聲押，但法院裁定無保請回，檢方也將提出抗告。

男子死亡漂流海面...穿著防寒衣、腰間網袋裝半袋海螺 研判捕撈時出意外

1名穿著防寒衣、腰間有捕撈海鮮網袋的男子，今天下午被人發現在基隆八斗子漁港綠燈塔附近海面漂流。海巡人員駕駛橡皮艇救起時，男子已死亡，有可能是捕撈時發生意外，已報請檢察官相驗，追查身分及釐清死因。

東大門夜市旁驚見醉漢持90公分劍恐嚇學生 警遭突襲掛彩壓制

花蓮市東大門夜市旁的展演空間「汎札萊‧原夢館」，17日晚間發生持刀鬧事事件，簡姓男子疑因不滿現場學生聊天音量過大，竟持約90公分劍狀物揮舞恐嚇，警方到場處理時，簡男更出拳攻擊員警，最終遭壓制逮捕，全案依妨害公務、傷害及恐嚇罪嫌移送。

影／彰化芳苑南蚵道2人受困...差點滅頂 即時被海巡發現

海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所人員今天上午10點於芳苑南蚵道執行漲潮前勸離任務時，發現2位民眾受困海水中，正攀附於蚵架上載浮載沉，立即通報王功安檢所派遣救生艇，並與漁民及芳苑消防隊合力將2人救起送醫，過程相當驚險。

影／違停車門一開擊落機車母子3人 網轟：又是開門不看的、真夭壽

宜蘭市女中路一段發生驚險「開門殺」車禍，林姓男子駕駛自小客車違停慢車道，下車時未察看後方來車就突然開左車門，導致後方一名載著兩名幼童的機車媽媽閃避不及，重摔路面噴飛。事故畫面流出後引發網友炸鍋，怒轟駕駛「夭壽！」開車門都不看的；警方表示，最高可開罰4800元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。