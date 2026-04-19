東大門夜市旁驚見醉漢持90公分劍恐嚇學生 警遭突襲掛彩壓制

花蓮市東大門夜市旁的展演空間「汎札萊‧原夢館」，17日晚間發生持刀鬧事事件，簡姓男子疑因不滿現場學生聊天音量過大，竟持約90公分劍狀物揮舞恐嚇，警方到場處理時，簡男更出拳攻擊員警，最終遭壓制逮捕，全案依妨害公務、傷害及恐嚇罪嫌移送。

花蓮警分局今天表示，當晚8時許接獲通報，指原夢館二樓有人持刀威脅，員警到場發現簡男渾身酒氣，情緒激動，現場6名學生指出，雙方因聊天聲量發生口角，簡男突拿出以紙板包覆的金屬劍狀物作勢攻擊，眾人驚嚇報警求助。

警方指出，簡男見警未收斂，反而突然徒手攻擊員警頭部，引發拉扯衝突，隨後支援警力趕抵，使用辣椒水將其制伏並上銬，遭攻擊員警臉部及手肘受傷，經送醫後無大礙，警方並於樓梯間查扣該劍狀物，確認為恐嚇工具。

據了解，「汎札萊‧原夢館」前身為陽光電城，過去曾被外界批評為閒置空間，縣府投入約1.25億元整修活化，於今年農曆春節試營運，目前仍在招商階段，預計年中全面營運。

花蓮分局呼籲，民眾於公共場域與他人發生意見分歧或受干擾時，應保持冷靜，優先尋求場館管理人員或撥打110報案尋求員警協助，切勿以暴力或威脅手段試圖解決問題。