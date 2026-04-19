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男子死亡漂流海面...穿著防寒衣、腰間網袋裝半袋海螺 研判捕撈時出意外
1名穿著防寒衣、腰間有捕撈海鮮網袋的男子，今天下午被人發現在基隆八斗子漁港綠燈塔附近海面漂流。海巡人員駕駛橡皮艇救起時，男子已死亡，有可能是捕撈時發生意外，已報請檢察官相驗，追查身分及釐清死因。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4時16分接獲報案，指在八斗子漁港綠燈塔附近海域，有人面部朝下在海面漂流。消防局派員前往救援，同步通報海巡單位。八斗子安檢所人員駕駛橡皮艇出海，將男子救上橡皮艇後載回安檢所碼頭。
消防局救護人員在安檢所碼頭檢視男子生命跡象，發現明顯身亡。男子身上並無證明文件 ，因身穿防寒衣，腰間的網袋裝有半袋海螺，研判可能是在捕撈過程發生意外。岸巡人員已通報警方及基隆地檢署，釐清男子身分及死因。
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