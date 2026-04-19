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影／彰化芳苑南蚵道2人受困...差點滅頂 即時被海巡發現

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所人員今天上午10點於芳苑南蚵道執行漲潮前勸離任務時，發現2位民眾受困海水中，正攀附於蚵架上載浮載沉，立即通報王功安檢所派遣救生艇，並與漁民及芳苑消防隊合力將2人救起送醫，過程相當驚險。

海巡人員表示，今天上午約10點發現2名民眾抓著蚵架，在海中載浮載沈，水深已及腰，情況相當危急，趕緊通報出動救生艇，約11點王功安檢所小艇組抵達現場，只見海水已漲到及胸，隨時都有滅頂危險，海巡人員與鄰近漁友合力將2人順利救上救生艇，安全載返岸邊。

2名民眾均有輕微擦傷，經消防救護人員簡易處置後送往二林基督教醫院就醫，遇險2人表示，是初次前往該處採捕貝類，因不諳潮汐變化，直到發覺漲潮時已身陷海中無法自行返岸，幸好海巡人員即時發現，否則他們就性命不保。

海巡署第三岸巡隊提醒，中部海岸潮差大，民眾從事水域活動務必注意天候與查明潮汐變化，切勿輕忽而涉險，如遇緊急狀況，請立即撥打海巡「118」報案專線；另從事水域活動建議下載「Go Ocean」海洋資訊平台App，可隨時掌握海象資訊，確保自身安全。

海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所人員今天上午在芳苑南蚵道發現有2人受困海中，趕緊通報出動救生艇，即時將2人救起。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所人員今天上午在芳苑南蚵道發現有2人受困海中，趕緊通報出動救生艇，即時將2人救起。圖／海巡署提供

海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所人員今天上午在芳苑南蚵道發現有2人受困海中，趕緊通報出動救生艇，即時將2人救起。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所人員今天上午在芳苑南蚵道發現有2人受困海中，趕緊通報出動救生艇，即時將2人救起。圖／海巡署提供

海巡署 芳苑

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