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影／彰化芳苑南蚵道2人受困...差點滅頂 即時被海巡發現
海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所人員今天上午10點於芳苑南蚵道執行漲潮前勸離任務時，發現2位民眾受困海水中，正攀附於蚵架上載浮載沉，立即通報王功安檢所派遣救生艇，並與漁民及芳苑消防隊合力將2人救起送醫，過程相當驚險。
海巡人員表示，今天上午約10點發現2名民眾抓著蚵架，在海中載浮載沈，水深已及腰，情況相當危急，趕緊通報出動救生艇，約11點王功安檢所小艇組抵達現場，只見海水已漲到及胸，隨時都有滅頂危險，海巡人員與鄰近漁友合力將2人順利救上救生艇，安全載返岸邊。
2名民眾均有輕微擦傷，經消防救護人員簡易處置後送往二林基督教醫院就醫，遇險2人表示，是初次前往該處採捕貝類，因不諳潮汐變化，直到發覺漲潮時已身陷海中無法自行返岸，幸好海巡人員即時發現，否則他們就性命不保。
海巡署第三岸巡隊提醒，中部海岸潮差大，民眾從事水域活動務必注意天候與查明潮汐變化，切勿輕忽而涉險，如遇緊急狀況，請立即撥打海巡「118」報案專線；另從事水域活動建議下載「Go Ocean」海洋資訊平台App，可隨時掌握海象資訊，確保自身安全。
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