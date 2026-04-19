影／違停車門一開擊落機車母子3人 網轟：又是開門不看的、真夭壽

宜蘭市女中路一段發生驚險「開門殺」車禍，林姓男子駕駛自小客車違停慢車道，下車時未察看後方來車就突然開左車門，導致後方一名載著兩名幼童的機車媽媽閃避不及，重摔路面噴飛。事故畫面流出後引發網友炸鍋，怒轟駕駛「夭壽！」開車門都不看的；警方表示，最高可開罰4800元。

宜蘭警方指出，事故發生在18日下午4時許，51歲林姓男子駕駛自小客車，沿宜蘭市女中路一段往中華國中方向行駛。林男疑似圖方便，將車輛違規停在慢車道，隨即開啟左前車門準備下車，此時後方由38歲游姓女子騎乘的普通重型機車剛好經過，因距離過近完全反應不及，猛烈撞擊車門後倒地。

令人捏把冷汗是，游女車上還載著兩名分別為12歲與9歲孩童，衝擊瞬間母子3人連車帶人重摔，險象環生。警消獲報趕抵立即將傷者送醫救治，所幸經檢查後均無生命危險，警方對雙方實施酒測，數值皆為零，詳細肇事原因仍待後續釐清。

事故引發網路熱議，大批網友痛批林姓駕駛「垃圾駕駛」、「想開就開，腦子沒打開」、「為何開車門都不先看一下再開？」、「又是開門不看的...真夭壽」、「摔慘了，會害死人」。

宜蘭警分局呼籲，駕駛人停車應遵守交通法令，嚴禁占用車道，開啟車門應落實「安全五步驟」：先看後照鏡、轉頭向後看、右手開門、先開小縫確認、最後迅速下車；駕駛若未依規定開啟車門而釀成交通事故，依「道路交通管理處罰條例」第56-1條規定，最高可處4800元罰鍰。

宜蘭市女中路有轎車違停在慢車道，駕駛下車時瞬間開門，造成機車媽媽載著2名幼童，連人帶車慘摔，畫面驚險。網友怒轟夭壽「開車門都不看的」。圖／警方提供

宜蘭市女中路有轎車違停在慢車道，駕駛下車時瞬間開門，造成機車媽媽載著2名幼童，連人帶車慘摔，網友怒轟夭壽「開車門都不看的」。圖／警方提供