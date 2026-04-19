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兒伴屍「不只4年」？鄰居曝7年前就未見人影 宜蘭91歲乾屍婦死因成謎

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子伴屍非4年？鄰居曝7年前就未見人影 宜蘭91歲乾屍老婦死因成謎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭羅東驚傳9旬老婦伴屍案，鄰居今天進一步爆料死者已經失蹤7年，早在2019年就未見老婦出門，死亡時間恐超過沒有就醫紀錄的這4年，疑點重重，檢警將解剖遺體釐清真相；另檢方懷疑同住兒子涉嫌隱瞞死訊並詐領老人年金，依詐欺、偽造文書罪聲押，但法院裁定無保請回，檢方也將提出抗告。

全案起源於91歲張姓老婦的女兒報案指稱，已多年聯繫不上母親，每次探視均遭同住的弟弟拒絕。警方16日晚間破門搜索，在臥室床上發現張婦遺體已經蠟化成乾屍，檢警初步清查，老婦已有4年無健保就醫紀錄，每月老人年金均由同住的65歲張姓兒子領取，累積詐領金額超過20萬元。

隨著案情曝光，鄰里的說詞讓死亡時間點更加啟人疑竇。附近住戶紛紛議論，指稱張家在2019年時經常傳出激烈爭吵聲，此後就不曾看過張婦踏出家門，更有鄰居斬釘截鐵表示，「7年前就沒看過老婦人影」。若鄰居證言屬實，張婦的死亡時間恐怕大幅提前，伴屍時間與詐領年金的區間也將擴大。

據悉，張男原為水電工，退休後與母親同住，期間羅東鎮長吳秋齡致贈敬老禮金、當地里長會同社工訪視等，都被張男以各種藉口拒於門外。面對檢警偵訊，張男語帶保留、避重就輕，辦案人員不排除其為了持續領取每月補助，才刻意將母親遺體留在屋內，並對外封鎖消息。

震驚地方的伴屍案傳出後，附近居民進一步指稱7年前就沒見過張婦出門，死亡時間恐怕不止4年。由於屍體已經蠟化，檢警近日解剖釐清張婦是否自然死亡？或涉殺人罪，還是疏於照顧遺棄致死？另外檢方不服法官裁定張男無保請回，也將提出抗告，查明真相。

羅東警方16日晚間破門搜索，逮捕隱匿老母死訊、伴屍同居的65歲張男，依涉嫌詐欺、偽造文書罪送辦。圖／警方提供
羅東警方16日晚間破門搜索，逮捕隱匿老母死訊、伴屍同居的65歲張男，依涉嫌詐欺、偽造文書罪送辦。圖／警方提供

宜蘭驚傳9旬老婦伴屍案，兒子伴屍隱匿死訊；鄰居今天進一步指稱，死者已經失蹤7年，早在2019年就未見老婦出門，死亡時間恐超過沒有就醫紀錄的這4年，全案疑點重重。本報資料照片
宜蘭驚傳9旬老婦伴屍案，兒子伴屍隱匿死訊；鄰居今天進一步指稱，死者已經失蹤7年，早在2019年就未見老婦出門，死亡時間恐超過沒有就醫紀錄的這4年，全案疑點重重。本報資料照片

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