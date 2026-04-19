基隆田寮河婦人臉部朝下在河面漂流 消防人員救起時已死亡 交警方調查

1名婦人今午被人發現在基隆市田寮河漂流，臉部朝下。消防人員趕到現場，將她拖救到塑膠筏上，發現已死亡，未送醫。交由警方調查身分及落水原因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天中午12時18分，接獲市民報案指出，田寮河有人落水，隨即派員前往搶救。

消防人員抵達現場時，看到落河女子面部朝下，漂浮在河面，停留在美猴橋靠仁一路這一側的水面。消防人員架梯走到河面的塑膠筏，救起這名女子救起時，發現她已無呼吸心跳。

消防人員將這女子固定在擔架，再吊掛上岸，確認明顯身亡，已無須送醫搶救，並交由警方接手，調查女子身分，釐清墜河原因。

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1名婦人今午被人發現在基隆市田寮河漂流，消防人員將她拖救到塑膠筏上，發現已死亡，交由警方調查身分及落水原因。記者邱瑞杰／翻攝