新北鐵道馬拉松 跑者疑癲癇發作吐血倒地命危

2026新北市鐵道馬拉松接力賽今天在貢寮及雙溪區開跑，47歲跑者謝姓男子經龍門大橋時，疑因癲癇發作倒地吐血，當場失去呼吸心跳，經急救後雖恢復心跳，但目前仍呈現昏迷狀態。

新北市政府今天舉辦鐵道馬拉松接力賽，賽事分為競賽組、變裝組及企業團體競賽組，共吸引1100隊參加。參賽者行經舊草嶺隧道、三貂角燈塔及雙溪河岸，感受結合鐵道文化與自然景觀的獨特魅力。

擔任第3棒的跑者謝男，上午9時20分經貢寮區台2線98.2公里處的龍門大橋時，疑因癲癇發作倒地，一度失去意識且口吐鮮血。大會救護人員到場判定已失去呼吸、心跳，緊急施救後初步恢復心跳，於上午9時40分送往澳底保健站（貢寮區衛生所）救治。

經澳底保健站初步治療，謝男仍呈現昏迷狀態，昏迷指數僅3至5。醫護人員完成插管治療後，上午10時許，將謝男轉送基隆長庚醫院持續救治。