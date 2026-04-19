模擬安平觀夕平台民眾落水 南市消防與義消50人充氣式救生艇實地操演

年度防汛期展開，台南市消防局第七大隊今天結合義消後甲中隊及崇善中隊共50人，在安平區觀夕平台水域辦理IRB（充氣式救生艇）訓練，透過實地操演與情境模擬，於實際水域環境中反覆強化義消人員專業技能與團隊默契，以提升水域災害應變能力與第一線救援量能。

第七大隊表示，本次訓練以實務操作為主軸，課程內容包含橡皮艇與船外機組裝、裝備保養檢查、船外機操控、船艇操作技巧、翻艇應變處置，以及常見故障排除等項目；參訓人員在教官指導下進行分組演練，藉此熟悉各項裝備運用流程，提升臨場判斷能力與團隊協調效率。

訓練中特別模擬民眾受困、落水待援及災害現場人員接駁等情境，讓義消人員在高壓狀況下學習正確應變方式，培養面對突發事件時的冷靜判斷與執行能力；透過貼近實戰的演訓模式，確保災害發生時能迅速投入救援勤務，爭取寶貴黃金救援時間。

大隊長石家源表示，近年來受極端氣候影響，短延時強降雨及颱風豪雨事件頻繁，導致淹水、受困及水域事故風險增加，水域救援工作已成為消防勤務重要的一環；唯有提前做好各項防汛整備工作，才能在災害來臨時迅速應變、有效救援，將災害損失降至最低。

消防局長楊宗林指出，義勇消防人員長期協助各項救災、救護及災害應變勤務，是消防體系不可或缺的重要力量；消防局將持續推動專業訓練與裝備整備工作，精進災害應變機制，全面提升防救災量能，打造更安全、更具韌性的城市環境。

台南市消防局第七大隊今天結合義消後甲中隊及崇善中隊共50人，在安平區觀夕平台水域辦理IRB（充氣式救生艇）訓練。記者袁志豪／翻攝

台南市消防局第七大隊今天結合義消後甲中隊及崇善中隊共50人，在安平區觀夕平台水域辦理IRB（充氣式救生艇）訓練。記者袁志豪／翻攝

台南市消防局第七大隊今天結合義消後甲中隊及崇善中隊共50人，在安平區觀夕平台水域辦理IRB（充氣式救生艇）訓練。記者袁志豪／翻攝