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板橋小貨車槽化線違停遭拖吊 駕駛操作尾門遭砸傷怒控拖吊業者毀損
新北市板橋警昨晚7時許拖吊違停的小貨車時，因24歲謝姓駕駛到場改為當場告發。不料謝男開啟尾門升降開關時尾門突掉落撞擊其頭部與背部。謝男怒控拖吊業者毀損尾門，警方已調閱監視器釐清車損責任，並通知民營拖吊場與車主協調賠償。
板橋分局交通分隊警員昨晚7時許執行拖吊勤務時，在大觀路一段發現1輛小貨車違停在槽化線上，警員當場依法舉發違停並依程序執行拖吊。此時小貨車謝姓駕駛趕回現場，因符合放車要件警方改為當場告發。
不料當謝男操作貨車尾門升降開關要收起升降尾門時，尾門不明原因突然掉落，站在車尾的謝男來不及閃避頭部與背部遭尾門砸傷。謝男怒控拖吊車業者強行拖吊時毀損尾門開關導致自己受傷。
板橋警還原拖吊車行車記錄器畫面後，確認謝姓駕駛是自行將後尾門升降開關開啟導致車輛後尾門掉落，警方將持續調閱附近監視器影像釐清事發經過，確認謝男受傷及車損責任歸屬。並通知民營拖吊場與車主進行賠償協調。
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