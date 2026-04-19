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大甲媽遶境暴力衝突3警受傷 警政署通令4縣市警局強勢執法

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境昨深夜行經彰化縣發生暴力衝突事件，3名警察受傷；警政署今表示，不容假藉宗教從事暴力，通令後續遶境沿線的雲林縣、嘉義縣、彰化縣、台中市警察局，強勢執法維護安全。

警政署表示，宗教活動應建立在理性、平和與相互尊重基礎上，警方絕不容忍任何藉機滋事、暴力攻擊他人或襲警；員警依法執行秩序維護勤務，遭不法分子推擠襲擊致3人受傷，已嚴重挑戰公權力，警方當場逮捕現行犯，並調閱相關影像，積極擴大追查涉案人員，依法從嚴究辦，絕不寬貸。

警政署指出，已通令雲林縣、嘉義縣、彰化縣、台中市等後續遶境沿線的警察機關，強化安全維護機制，與廟方及地方陣頭團體事前溝通協調、密切聯繫，加強重要路段、接駕、駐駕點及人潮聚集處的安全維護，針對高風險時段及滋事對象加強掌握與預防性部署，採取預置優勢警力、機動應變支援及分區分流管制等，防範突發衝突。

警政署說，對於任何假藉宗教名義從事暴力行為，採「強勢執法、嚴正究責」原則，展現維護治安與公權力決心，呼籲參與民眾理性守法，共同維護宗教盛事的莊嚴與安全。

大甲媽祖遶境昨天深夜近11點行經彰化市自強路195巷口，發生宮廟人士因抬轎拉扯，警方發現後強力介入排除，過程中卻遭陳姓嫌犯等人推擠、毆打，造成彰化分局蕭姓偵查隊長等3名同仁受傷送醫。圖／警方提供
大甲媽祖遶境昨天深夜近11點行經彰化市自強路195巷口，發生宮廟人士因抬轎拉扯，警方發現後強力介入排除，過程中卻遭陳姓嫌犯等人推擠、毆打，造成彰化分局蕭姓偵查隊長等3名同仁受傷送醫。圖／警方提供

台中市 彰化縣 媽祖

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