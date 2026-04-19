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賊星該敗！三峽水防道路連砸3車行竊 敗在一滴血

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

上周三峽區介壽路路旁停車格，連續發生3輛轎車遭人砸破車窗，試圖偷走車內財物的案件，三峽警分局獲報後，派出鑑識人員仔細採證，於其中一台車內採得謝姓慣竊砸車時，不慎受傷留下的一滴血。待警方循線找上楊男，他又供出轄內另件砸車案亦是自己所為，警詢後依竊盜及毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

這個月15日，警方分別接獲民眾報案，指稱停放在水防道路停車格內的轎車，附近共有3輛遭人打破車窗。警方獲報後到場，初步勘查發現雖未有車上財物遭竊，但車內均有遭人翻動痕跡，研判為連續性犯案。

警方經仔細採證，果然在其中一輛車上發現一處可疑血跡，經送驗DNA比對身分，發現血跡屬具竊盜等多項刑案紀錄的44歲楊男所有。

另一方面，警方擴大調閱周邊監視器影像，全面掌握楊男來去動線，於4月18日迅速將其查獲到案，而楊男被捕後不僅坦承犯行，還供出轄內另一件砸車竊案，讓警方以「現場採證＋科技比對＋影像追查」科技辦案之餘，漂亮槓上開花。

三峽警分局表示，未來將持續針對轄內易發生竊盜路段，加強巡查及防制作為，提升見警率以強化嚇阻效果。

上周三峽區介壽路路旁停車格，連續發生3輛轎車遭人砸破車窗，試圖偷走車內財物的案件，三峽警分局獲報後，三天便循線逮捕涉案謝姓慣竊。記者蔣永佑／翻攝
上周三峽區介壽路路旁停車格，連續發生3輛轎車遭人砸破車窗，試圖偷走車內財物的案件，三峽警分局獲報後，三天便循線逮捕涉案謝姓慣竊。記者蔣永佑／翻攝

上周三峽區介壽路路旁停車格，連續發生3輛轎車遭人砸破車窗，試圖偷走車內財物的案件，三峽警分局獲報後，三天便循線逮捕涉案謝姓慣竊。記者蔣永佑／翻攝
上周三峽區介壽路路旁停車格，連續發生3輛轎車遭人砸破車窗，試圖偷走車內財物的案件，三峽警分局獲報後，三天便循線逮捕涉案謝姓慣竊。記者蔣永佑／翻攝

上周三峽區介壽路路旁停車格，連續發生3輛轎車遭人砸破車窗，試圖偷走車內財物的案件，三峽警分局獲報後，三天便循線逮捕涉案謝姓慣竊。記者蔣永佑／翻攝
上周三峽區介壽路路旁停車格，連續發生3輛轎車遭人砸破車窗，試圖偷走車內財物的案件，三峽警分局獲報後，三天便循線逮捕涉案謝姓慣竊。記者蔣永佑／翻攝

竊盜 三峽

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