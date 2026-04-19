違規過馬路被攔查 桃園73歲翁暴走辱警還揮拳

桃園市蘆竹區一名73歲江姓老翁昨違規穿越馬路，遭警方攔查時，不僅拒不配合，當街以三字經辱罵執勤員警，還出手揮拳攻擊。警方見他情緒失控，依警察職權行使法相關規定，對江男實施保護管束。蘆竹警分局強調，依刑法規定，對執行公務的警察施強暴脅迫，恐涉妨害公務罪嫌，最重可處3年以下有期徒刑，呼籲民眾勿以身試法。

蘆竹警分局大竹派出所員警昨日執行交通稽查勤務，在蘆竹區大竹路425號前，發現江姓老翁未依規定行走行人穿越道，直接違規穿越馬路，員警上前攔停取締。不料江男在受檢過程中拒不配合，也不聽員警勸阻，欲逕自離開現場。

員警再次上前攔阻時，江男情緒突然變得激動，不但當眾以三字經辱罵員警，甚至揮拳攻擊，現場一度火爆。員警考量江男情緒完全失控，恐有自傷或傷人之虞，為預防危害並確保其人身安全，隨即依據警察職權行使法第19條規定實施保護管束，將他帶回所內安置，待江男情緒恢復平穩、確認無後續安全風險後，才讓他離去。

蘆竹警分局表示，依道路交通管理處罰條例第78條規定，行人不依規定穿越道路可處罰鍰；另依刑法規定，對執行公務的警察施強暴脅迫，恐涉妨害公務罪嫌，最重可處3年以下有期徒刑。

警方呼籲，行人過馬路應走行人穿越道，切勿心存僥倖違規闖越車道，以免危及自身與用路人安全；遇警方攔查時，民眾更應保持冷靜配合執法，若有辱罵或攻擊執勤員警的行為，警方必依法究辦，絕不寬貸。