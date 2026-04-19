聽新聞
0:00 / 0:00
55歲男迷路手機查導航 警關切發現是失蹤2年人口一通電話讓老父落淚
張姓男子前天傍晚騎機車停在高市楠梓區路口，神情茫然用手機查導航時，巡邏員警趨前關切，發現張男是通報失蹤2年的新北市人，張稱近年在外工作、居無定所，和家人斷聯繫，不知被列失蹤，警方協助聯繫高齡80餘歲的張父，父子聽見彼此聲音哽咽落淚。
楠梓警分局翠屏派出所員警前天傍晚5時許巡邏行經德民路與惠豐街口時，發現張姓男子將機車停放路旁，似乎迷路，一臉茫然，主動上前關心。
55歲的張姓男子稱，因迷路暫停路邊使用手機查導航；員警查詢張男身分，竟發現張竟是失蹤2年的人口；張男得知後也相當訝異，不知自己被列失蹤。
張向警方表示，可能是因為近年在外工作、居無定所，和家人斷了聯繫，家人擔憂才通報失蹤。警方隨後協助張男撤銷協尋，並撥打電話聯繫張男已80餘歲的老父。
父子倆睽違兩年未聯繫，透過電話再次聽見對方的聲音，兩人情緒激動、言語哽咽，張男稱後續會和家人聯絡，並感謝警方協助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。