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八德男暗夜持「2把空氣槍」趴趴走 加油站前遭員警逮正著
桃園市八德區一名年約28歲的余姓男子持有空氣槍，昨(18)日晚間20時55分許，在東勇街某加油站前遭八德警分局員警查獲，警方查扣2把空氣槍後，全案依社會秩序維護法偵辦。
八德派出所說明，警方昨晚接獲報案稱，八德區興豐路上疑有車輛駕駛持有槍枝，遂通報線上警網攔截圍捕，後於東勇街的加油站前攔查到該涉嫌車輛，當場查獲駕駛余男，並於車上扣得空氣槍二把，依法偵辦。
警方強調，對於任何形式暴力零容忍，絕不容許違法行為破壞社會秩序，違者必依法究辦。
本文章來自《桃園電子報》。原文：八德男暗夜持「2把空氣槍」趴趴走 加油站前遭員警逮正著
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