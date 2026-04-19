八德男暗夜持「2把空氣槍」趴趴走 加油站前遭員警逮正著

台中市大里一處宮廟昨晚8時許出現一名男子頭戴面具，並疑身上攜有刀械，有人以為他要對人有所不利，一路從後追趕，將他壓制在地。過程中一警員和一市民輕微受傷。但警方後來釐清，該男子其實是年僅17歲的陳姓少年，並領有中度身心障礙手冊，並未有何對人不利之事，後來由父親陪同送醫，並以其「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」依違反社會秩序維護法送辦。

2026-04-19 10:48