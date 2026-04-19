桃園市中壢警分局連兩日夜間執行「雷霆除暴擴大臨檢專案勤務」。圖：讀者提供

為維護轄區治安、展現強勢執法決心，桃園市中壢警分局於本(4)月17日、昨(18)日連兩日夜間執行「雷霆除暴擴大臨檢專案勤務」，結合桃警團隊刑事警察大隊、交通警察大隊及保安警察大隊及外事科等單位，由市警局主任秘書許淑貞坐鎮，連兩日共動員187名警力，針對轄內外籍移工聚集處所、特種營業場所及重要聯外路段實施高強度臨檢與路檢，全面掃蕩不法。

4月6日至18日間，中壢分局查獲失聯移工28人、逾期居留13人及違反就業服務法案4案。圖：讀者提供

此次勤務規劃臨檢點逾30處，並以多組巡邏網及路檢點強化區域封鎖與機動盤查，針對轄內KTV、酒店、電子遊藝場及移工常聚集之酒吧、小吃店、等場所加強查察，更同步執行酒駕取締及防制危險駕車作為，全面守護轄區治安。

中壢分局查獲46歲尤女於中壢區中北路二段一帶民宅內經營職業麻將賭場。圖：讀者提供

中壢分局表示，此次雷霆除暴專案自4月12日至18日止，持續針對轄內治安熱點及不法活動加強掃蕩與查緝，勤務期間共查獲各類刑案100件93人，其中以詐欺案件36件最多，另查獲毒品案件18件、公共危險11件、竊盜6件，並查獲各類通緝犯共27人，有效壓制犯罪氣焰，展現強勢執法決心。

另針對外來人士部分，4月6日至18日間，查獲失聯移工28人、逾期居留13人及違反就業服務法案4案，其中包含18日當晚跨大臨檢期間，在移工餐廳內查獲的42歲娃女。她在警方臨檢時躲在女廁內，但沒躲過警方地毯式盤查，一查發現她114年2月19日持觀光簽證入境，114年3月5日就到期，逾期超過1年，當場被警方帶回移請專勤隊辦理。顯示中壢警方對掌控外來人士於轄內活動具顯著成效，持續維護中壢地區治安。

此外，中壢分局日前接獲情資，發現46歲尤女於中壢區中北路二段一帶民宅內經營職業麻將賭場，遂與督察組及普仁派出所組成專案小組，經多日蒐證間時機成熟，持搜索票於4月7日21時許破門查緝，一舉查獲負責人、員工及賭客共21人。現場查扣營業抽頭金3萬餘元、賭資23萬餘元、籌碼及麻將、骰子及帳冊等證物，全案依賭博罪嫌移送偵辦，賭客另依違反社會秩序維護法裁處。

中壢分局長林鼎泰強調，維護治安無分時段，警方將持續精準部署警力，結合科技與情資分析，針對外來人士加強查察，更強化打擊賭博及各類犯罪作為，營造安全有序的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢警動員187人掃蕩非法移工 她逾期居留1年「躲女廁被逮」