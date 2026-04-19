身心障礙少年戴面具夜行被壓制 哭喊「只是開玩笑」警：他未亮刀

台中市大里一處宮廟昨晚8時許出現一名男子頭戴面具，並疑身上攜有刀械，有人以為他要對人有所不利，一路從後追趕，將他壓制在地。過程中一警員和一市民輕微受傷。但警方後來釐清，該男子其實是年僅17歲的陳姓少年，並領有中度身心障礙手冊，並未有何對人不利之事，後來由父親陪同送醫，並以其「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」依違反社會秩序維護法送辦。

據民眾在網路上表示，少年出現在巷子裡，因是「戴面具，還拿著刀子的怪人」，聽說是一群人在喝酒吃飯，那個戴面具的人去挑釁他們，而「怕他傷到其他人」，一路追上來抓住他。

一名壓制少年的市民也在網路上說，「我們也以為是魔術師或什麼表演者。看到不對勁就防備一點。」並說「腦海立刻浮現了去年的台北捷運事件。當時我們失去了三條無辜的生命，我絕不允許今天再次發生。」還說「他還從身上掏出第二把藏好的刀，劃傷了一名女警和跟我一起行動的白衣兄弟。」

不過，轄區霧峰警分局今澄清，經調閱監視錄影等，陳姓少年一路未曾亮出刀子，警員和一市民在壓制過程中雖受傷，但是因搜身時，少年情緒激動，刀子放在少年的衣服中，兩人不慎被輕微劃傷手的虎口等，均未送醫，並非少年拿出來之後劃傷警員和市民。

從警方公布的影片發現，少年被壓制後哭喊「我沒有做錯什麼，對不起，我只是開玩笑，我家就住在附近」、「我有自閉症，對不起」警方並連絡他的家屬到場後送醫。

警方在少年身上查獲短刀和水果刀各一把，並說，雖然刀子是放在少年衣內，並未拿出，但目前仍以違反社會秩序維護法第63條「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」將他移送裁罰。

台中市陳姓少年晚晚頭戴面具出現在大里一處宮面，被人以為他要對人不利而被壓制，圖為少年身上攜帶的刀。圖／取自Threads「Willis Loye」

台中市陳姓少年晚晚頭戴面具出現在大里一處宮面，被人以為他要對人不利而被壓制。圖／取自Threads「Willis Loye」