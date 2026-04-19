一夜摔2次！高雄男跌落水溝獲救 1小時後騎機車撞分隔島重傷昏迷

蔡姓男子今天凌晨2時20分許在大寮區江山路坐在他人停在路旁的機車上，後摔落水溝，警消獲報到場，消防員架梯協助他上岸，因僅受輕傷，蔡男堅稱會請友人接他，沒料1小時後，卻傳出蔡男騎機車自撞分隔島，因重傷昏迷被送醫搶救。

林園警分局指出，今天凌晨2時20分許，接獲報案指稱，有人掉落江山路的排水溝內，警消趕抵現場，發現27歲的蔡姓男子人在水溝中，幸無大礙，消防員架梯協助他自行爬上岸。

顧男稱，不認識蔡男，當時蔡男坐在他機車上，導致他機車倒地，不明原因掉落水溝中才報案；蔡男獲救後，因僅受輕傷，表明不願就醫，並稱會請朋友來接他。

沒料，警方於清晨3時45分許接獲報案指稱在大寮區中正、捷西路口有車禍事故發生，中庄所及交通分隊員警立即到場處理，發現是蔡姓男子騎機車從中正路左轉捷西路時自撞中央分隔島，蔡當時重傷昏迷，被救護員送醫搶救。

蔡男一夜摔兩次，警方表示，蔡是否酒駕仍待抽血檢測，全案已依規定測繪、照相處理，詳細肇事原因有待交通大隊分析鑑定。

蔡姓男子今天凌晨摔落高市大寮區江山路水溝，消防員架梯協助他上岸，1小時後，蔡騎機車自撞分隔島重傷昏迷；圖為事故現場。記者石秀華／翻攝

蔡姓男子今天凌晨摔落高市大寮區江山路水溝，消防員架梯協助他上岸，1小時後，蔡騎機車自撞分隔島重傷昏迷。記者石秀華／翻攝

蔡姓男子今天凌晨摔落高市大寮區江山路水溝，消防員架梯協助他上岸。記者石秀華／翻攝