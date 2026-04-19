牆頭蛇籠刀陣變傷人利器 婦人爬梯不慎跌倒右手肘遭割傷受困

嘉義市昨天發生一起罕見的蛇籠刀受困意外，有名婦人修剪樹木時不慎跌倒，右手肘卡在圍牆上尖銳的蛇籠刀片中，導致手肘割傷且受困無法動彈，頭部亦有外傷。市府消防局接獲報案，立即救護車及救助器材車趕往救援，小心翼翼地協脫困送醫治療。

昨天下午2時22分，嘉義市消防局接獲報案，市區泰山街有名57歲婦人在爬梯修剪樹木時不慎跌倒，右手肘直接撞上並卡在圍牆，消防人員趕抵現場時，發現婦人手肘遭蛇籠刀片深深卡住，由於蛇籠構造特殊且極為鋒利，增加救援難度。

由於蛇籠材質堅硬且布滿鋒利刀刃，任何拉扯都可能造成深層血管或神經的2次傷害。救助人員展現高度專業，在施救過程中不斷安撫傷者情緒，並精準操作破壞器材，以緩慢且細膩的方式切割蛇籠支架，確保在不晃動傷口的前提下，小心翼翼地將利刃與肢體分離，避免受傷部位再度撕裂。

成功協助脫困後，消防人員隨即為婦人清洗傷口並包紮止血，傷者意識清楚，隨後送往嘉義基督教醫院治療。

市府消防局表示，民眾在高處作業時應配戴防護裝備，特別是鄰近有蛇籠、鐵絲網等危險設施時，更應確保立足點穩固，避免因輕忽造成嚴重傷亡。

57歲婦修樹不慎跌入蛇籠刀陣，消防隊切割利刃協助脫困送嘉基治療。記者李宗祐／翻攝

嘉義市婦人修樹跌落遭蛇籠刀片卡死手肘，消防員動用破壞器材驚險救人。記者李宗祐／翻攝