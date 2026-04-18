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屏東民宅暗夜陷火海 行動不便母喪命、兒灼傷逃出

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今18日晚間9時半接獲民眾報案，鹽埔鄉勝利街一處一樓平房發生火災，消防員到場時，全面燃燒。50歲兒子王男逃出膝蓋、手掌5％二度灼傷，70歲母親龔女因臥床行動不便來不及逃生，消防人員發現時明顯死亡，釀一死一傷，詳細起火原因仍待調查。

根據報案人表示，一樓平房建築起火燃燒，屋內一名女性行動不便受困。消防局獲報後派遣第一大隊、特搜大隊、鹽埔、里港、長治、九如等分隊人車前往搶救，出動各式消防車輛13部，消防人員21人，現場由大隊長陳昆武擔任指揮官。

消防人員抵達現場時全面燃燒，現場佈水線滅火，同步組織搜救小組進入火場搜救，晚間9時59分，屋內房間內發現70歲龔母，明顯死亡。

50歲兒子王男自行脫困逃出，膝蓋、手掌5%二度灼傷，意識清醒，送屏基救治。火勢約在半小時後晚間10時撲滅。

消防局提醒，家中若有行動不便成員，應預先規畫逃生避難，加強用火用電安全，以預防災害發生。

屏東縣鹽埔鄉18日深夜發生住宅火警釀一死一傷。圖／讀者提供
屏東縣鹽埔鄉18日深夜發生住宅火警釀一死一傷。圖／讀者提供

屏東縣鹽埔鄉18日深夜發生住宅火警釀一死一傷。圖／讀者提供
屏東縣鹽埔鄉18日深夜發生住宅火警釀一死一傷。圖／讀者提供

屏東縣鹽埔鄉18日深夜發生住宅火警釀一死一傷。圖／讀者提供
屏東縣鹽埔鄉18日深夜發生住宅火警釀一死一傷。圖／讀者提供

屏東縣鹽埔鄉18日深夜發生住宅火警釀一死一傷。圖／讀者提供
屏東縣鹽埔鄉18日深夜發生住宅火警釀一死一傷。圖／讀者提供

屏東縣鹽埔鄉18日深夜發生住宅火警釀一死一傷。圖／讀者提供
屏東縣鹽埔鄉18日深夜發生住宅火警釀一死一傷。圖／讀者提供

死亡 消防人員 火災

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