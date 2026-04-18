地方人士昨才指未設警告…台東17歲男學生金崙溪溺水 送醫不治

台東縣金崙溪目前正進行疏濬工程，因土石封堵溪水形成深潭，一名17歲少年18日下午疑不慎失足溺水，送醫不治。圖／中央社（民眾提供）

17歲黃姓男學生今天下午於台東太麻里鄉金崙溪戲水時不慎溺水，送醫不治；地方人士昨天才呼籲相關單位，出事地點恐釀事，沒想到今天就發生憾事。

台東縣消防局今天晚間表示，太麻里鄉金崙溪今天下午發生一起令人遺憾溺水意外，17歲黃姓男學生，與表弟前往金崙村阡仔崙橋附近戲水時，不慎溺水沉入水中，經消防全力搜救送醫後，仍於傍晚宣告不治；台東縣消防局對此深感遺憾，並嚴正呼籲民眾夏季將至，戲水務必選擇安全地點。

消防局表示，今天下午2時58分接獲報案，指稱金崙公墓附近有民眾目擊溺水事件，消防局隨即出動金峰、太麻里分隊及大武大隊，共計派遣9名警消人員攜帶救生艇及救生裝備器材趕赴現場救援。據了解，黃姓學生與表弟均為第一次來到此處水域戲水，現場兩人均未穿著泳衣，也未備有救生衣或救生圈等安全器材。

救援期間，金峰分隊隊員張哲榮著防寒衣並攜帶魚雷浮標，在黃生下沉位置下潛搜救，於下午3時25分將沉入水底的黃姓學生救起上岸；當時患者已無呼吸心跳（OHCA），現場人員立即實施CPR急救，並加派太麻里高救隊接駁救援，隨後緊急送往台東馬偕醫院搶救，惟遺憾黃生仍於下午4時50分宣告不治。

消防局表示，由於黃姓學生仍在就學中，消防局已同步通報縣府教育處、校外會及社會處等單位協處；各單位已派員介入，將協助家屬辦理後續救助及治喪與輔導工作。

出事河段目前正進行緊急疏濬工程，出現小型湖泊、最深處有5米，地方人士昨天才反映，因未設警告，恐出事，未料今天就發生憾事。

台東縣消防局提醒，溪流環境與室內泳池截然不同，即便看似平靜水面也潛藏致命風險，戶外戲水務必前往派有救生員合格場域，切勿前往公告禁止或無人看管危險水域戲水，以免造成終身遺憾。