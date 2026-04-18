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影／宜蘭艦接駁「全漁6號」6漁工今晚返航 桃園艦續找失蹤船長
基隆籍「全漁6號」漁船16日火燒沉沒，海巡署昨加派「宜蘭艦」馳往救援，與原在現場的「桃園艦」雙艦聯合搜救，仍未尋獲失聯台籍張姓船長。今天清晨6時，宜蘭艦在彭佳嶼東北約115浬處，順利接駁獲救6名菲律賓籍漁工登艦，預計今晚間7時返回基隆港。
基隆籍「全漁6號」漁船在彭佳嶼東北約131浬海域火燒船，船上6名外籍船員跳海由附近作業的友船「全漁36號」漁船及時救起，台籍張姓船長失聯，桃園艦先趕至現場海域搜救。
海巡署今天持續搜救，昨中午12時加派北部地區機動海巡隊宜蘭艦自基隆港緊急出勤，前往事故海域與桃園艦同步執行失聯船長搜救及漁工接駁任務。
今天3時，宜蘭艦於彭佳嶼東北約115浬處與桃園艦於周邊海域擴大搜尋；宜蘭艦6時與全漁36號漁船會合，施放小艇執行6名菲律賓籍漁工接駁作業，人員均平安登艦，宜蘭艦隨即啟程返航，預計今晚7時返抵基隆港。
海巡署表示，目前桃園艦仍於事故海域持續搜尋任務，已擴大搜索範圍，全力尋找失聯船長下落。海巡署將秉持「海上不缺席、守護不間斷」精神，整合各項資源持續投入搜救行動，竭盡所能守護每一條寶貴生命。
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