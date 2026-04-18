台東金崙溪驚傳溺水意外！16歲少年失足命危 送醫搶救中

台東縣太麻里鄉金崙溪今下午3點多傳出溺水意外，一名16歲黃姓少年與表兄前往河床戲水，疑似在水深處失足溺水。消防人員獲報趕抵現場後展開搜救，將人打撈上岸時已無呼吸心跳，立即急救，隨後緊急送往台東馬偕紀念醫院搶救中，情況危急。

據了解，事發當時兩人相約至金崙溪戲水，未料水域深淺落差大，黃姓少年疑似誤入深水區而發生憾事。詳細事發原因仍待進一步釐清。

金崙村長陳志偉表示，昨天才在網路發文提醒溪流水域存在風險，未料今天即發生溺水事件，「真的很可惜，一個年輕的生命就這樣發生意外，令人非常難過。他也呼籲民眾近期切勿再前往該處戲水，以免再生憾事。

陳志偉指出，金崙溪日前進行疏濬工程，卻因土石阻塞，導致溪水形成類似湖面的積水區，水深約達4至5公尺，在炎熱天氣下，容易吸引民眾尤其是孩童前往戲水，潛藏高度危險。他表示，昨與地方民代返程途中發現該情況，憂心發生意外，已立即請託相關單位協助處理。

他強調，地方已通報相關單位，希望儘速派遣機具開挖土石，讓水流恢復正常，避免形成危險水域，不應該讓溪水變成一個看似平靜、實際卻很危險的水池，盼相關單位加快腳步改善環境，防止類似憾事再度發生。

警方與消防單位也提醒，溪流地形多變、水深難以判斷，加上近期氣候炎熱，民眾戲水風險提高，務必選擇安全水域並注意自身安全，切勿輕忽潛在危機。