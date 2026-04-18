快訊

拒付託運費與地勤爆衝突！陸大媽躺地耍賴還裝暈倒 蕭貪行徑全都錄

不給川普面子？伊朗尚未同意重啟談判 嗆美國應放棄「過分要求」

聽新聞
0:00 / 0:00

台東金崙溪驚傳溺水意外！16歲少年失足命危 送醫搶救中

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣太麻里鄉金崙溪今下午3點多傳出溺水意外，一名16歲黃姓少年與表兄前往河床戲水，疑似在水深處失足溺水。消防人員獲報趕抵現場後展開搜救，將人打撈上岸時已無呼吸心跳，立即急救，隨後緊急送往台東馬偕紀念醫院搶救中，情況危急。

據了解，事發當時兩人相約至金崙溪戲水，未料水域深淺落差大，黃姓少年疑似誤入深水區而發生憾事。詳細事發原因仍待進一步釐清。

金崙村長陳志偉表示，昨天才在網路發文提醒溪流水域存在風險，未料今天即發生溺水事件，「真的很可惜，一個年輕的生命就這樣發生意外，令人非常難過。他也呼籲民眾近期切勿再前往該處戲水，以免再生憾事。

陳志偉指出，金崙溪日前進行疏濬工程，卻因土石阻塞，導致溪水形成類似湖面的積水區，水深約達4至5公尺，在炎熱天氣下，容易吸引民眾尤其是孩童前往戲水，潛藏高度危險。他表示，昨與地方民代返程途中發現該情況，憂心發生意外，已立即請託相關單位協助處理。

他強調，地方已通報相關單位，希望儘速派遣機具開挖土石，讓水流恢復正常，避免形成危險水域，不應該讓溪水變成一個看似平靜、實際卻很危險的水池，盼相關單位加快腳步改善環境，防止類似憾事再度發生。

警方與消防單位也提醒，溪流地形多變、水深難以判斷，加上近期氣候炎熱，民眾戲水風險提高，務必選擇安全水域並注意自身安全，切勿輕忽潛在危機。

金崙溪日前進行疏濬工程，卻因土石阻塞，導致溪水形成類似湖面的積水區，水深約達4至5公尺。圖／太麻里鄉民代表陳孫金提供
金崙溪日前進行疏濬工程，卻因土石阻塞，導致溪水形成類似湖面的積水區，水深約達4至5公尺。圖／太麻里鄉民代表陳孫金提供

台東 溺水

延伸閱讀

南投竹山驚傳意外！砂石車疑失控衝破護欄 駕駛拋飛墜深谷亡

神廟命案！17歲少女點燈遭千斤橫樑砸斃 母親直擊女兒倒臥血泊中

趕上班釀禍！台東轎車撞休旅車 雙雙衝進香蕉園

台東太平溪緊急疏濬完工「重現生機」 黑面琵鷺現蹤

相關新聞

借充電被拒受不了？23歲男美妝店門口燒金紙報復 現場凌亂畫面曝光

台北市忠孝東路、復興南路口一間美妝生活雜貨專賣店，今天中午發生有民眾故意在店門口焚燒金紙行為；轄區新生南路派出所獲報，立即逮捕23歲邱姓男子，他因為向商家商借行動電源要充電遭拒，就到附近宮廟找來金紙，到店家門口焚燒金紙報復，警方詢後依恐嚇及放火罪嫌移送台北地檢署偵辦。

台東金崙溪驚傳溺水意外！16歲少年失足命危 送醫搶救中

台東縣太麻里鄉金崙溪今下午3點多傳出溺水意外，一名16歲黃姓少年與表兄前往河床戲水，疑似在水深處失足溺水。消防人員獲報趕抵現場後展開搜救，將人打撈上岸時已無呼吸心跳，立即急救，隨後緊急送往台東馬偕紀念醫院搶救中，情況危急。

陸客金門掉6千元！監視器揪出另名陸客「撿走未還」警追車找回

一名大陸籍莊姓女子3月底赴金門旅遊，在金湖鎮昇恆昌購物廣場逛街時，不慎遺失皮包內約新臺幣6100元現金，驚覺後立即向現場服務人員求助並報警，金湖警分局金湖派出所獲報後，員警隨即趕赴現場展開協尋，最終成功找回失款。莊女返陸後，近日更透過交通部觀光署致函表達感謝之意。

飛來橫禍！高雄21歲男酒駕撞斷標誌桿 飛砸對向無辜休旅車

高雄市燕巢區今天中午發生一起酒駕事故，21歲馬姓男子酒後駕車行經深興路時，不慎失控擦撞中央分隔島，強大的撞擊力道竟將島上的交通標誌桿當場撞斷，整根鐵桿順勢飛向對向車道，不偏不倚砸中一輛由林姓男子駕駛的黑色休旅車擋風玻璃...

撞擊瞬間曝光！七旬婦駕車衝進咖啡店釀1死 肇事者：車子暴衝

苗栗縣頭份市中央路、建國路口上午發生71歲林姓婦人駕車失控衝進知名咖啡餐飲店「85度C」的嚴重事故，造成店內用餐顧客賴姓男子死亡的悲劇，意外發生後，涉嫌肇事的林姓婦人驚魂未定，她說當時下樓買咖啡，不料車子竟發生暴衝。這起事故檢警下午將相驗，釐清發生原因和責任。

趕上班釀禍！台東轎車撞休旅車 雙雙衝進香蕉園

台東市中華路四段一處巷內產業道路，今天下午約2時發生一起轎車與休旅車擦撞事故。據了解，一輛藍色轎車疑因車速過快，在行經十字路口時，與另一輛黑色休旅車發生碰撞，強烈撞擊力道導致兩車失控，雙雙衝入路旁香蕉園內，現場一度驚險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。