趕上班釀禍！台東轎車撞休旅車 雙雙衝進香蕉園

台東市中華路四段一處巷內產業道路，今天下午約2時發生一起轎車與休旅車擦撞事故。據了解，一輛藍色轎車疑因車速過快，在行經十字路口時，與另一輛黑色休旅車發生碰撞，強烈撞擊力道導致兩車失控，雙雙衝入路旁香蕉園內，現場一度驚險。

目擊情形指出，藍色轎車駕駛當時正趕往肉品市場上班，疑似因擔心遲到而加快車速，未料在路口與休旅車發生擦撞。事故發生後，轎車車頭受損明顯，駕駛自述胸口及腿部疼痛，一度受困車內無法自行下車，經消防救護人員到場協助，才忍痛脫困。

相較之下，黑色休旅車駕駛並未受傷，事故後自行下車查看情況，並詢問對方為何車速如此之快。轎車駕駛則坦言：「上班要遲到了，所以開比較快。」現場也引發一陣議論。

警方到場後，對休旅車駕駛進行酒測，結果顯示並無酒駕情形；至於受傷的轎車駕駛，則由救護車送往台東馬偕醫院接受治療。詳細事故原因與責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。

警方提醒，產業道路多為狹窄路段，視線易受遮蔽，駕駛人行經路口應減速慢行、提高警覺，切勿因一時趕時間而超速行駛，以免釀成事故，危及自身及他人安全。