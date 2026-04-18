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賓士車國道恍神釀成奪命車禍 20歲女駕駛過失致死罪移送法辦
國道1號三重路段15日發生賓士休旅車擦撞路肩故障車翻覆事故，被撞的保全公司57歲貨車司機頭部重創，送醫後傷勢急遽惡化急救無效宣告不治。肇事的20歲女駕駛因開車恍神釀成奪命車禍，肇責加重依過失致死罪嫌移送法辦。
據了解，李姓司機當天駕駛保全公司白色廂型貨車搭載另1名同事，因車輛故障停靠北向27.7公里路肩等候道路救援，廖姓女子11時許駕駛黑色休旅車路過，疑似恍神未注意偏離車道，擦撞到靜止貨車左側車身，瞬間失控連續翻滾數圈，4輪朝天翻覆於外側車道。
廖女從車內脫困僅肢體輕微擦挫傷，救護人員在現場簡易包紮之後未送醫。李姓司機和同事2人站在車頭附近，因貨車突然被猛烈追撞向前位移，導致李男被自己的貨車撞倒且疑似碰撞水泥護欄。
警方和救護車趕抵時，李男除了頭部外傷流血，意識清醒還能講話應答，隨即被送往新北市立三重醫院，但急診檢查發現顱內與體內都有出血，緊急安排手術，不幸於下午4時左右宣告不治。廖女原本面臨過失傷害刑責，隔天司法相驗檢察官訊後指示國道警方將她依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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