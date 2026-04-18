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飛來橫禍！高雄21歲男酒駕撞斷標誌桿 飛砸對向無辜休旅車

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市燕巢區今天中午發生一起酒駕事故，21歲馬姓男子酒後駕車行經深興路時，不慎失控擦撞中央分隔島，強大的撞擊力道竟將島上的交通標誌桿當場撞斷，整根鐵桿順勢飛向對向車道，不偏不倚砸中一輛由林姓男子駕駛的黑色休旅車擋風玻璃，所幸命大無人傷亡，員警到場依法將馬男送辦。

岡山警分局表示，今天中午12時許，警方接獲民眾報案指燕巢區深興路、大崎橋路段有車禍發生，隨即派員趕赴現場處理，員警抵達現場後發現，肇事的馬姓男子駕駛一輛車頭改裝的黑白雙色自小客車，因自撞分隔島導致車頭保險桿嚴重毀損碎裂。

員警在現場還發現對向車道有無辜遭波及的黑色休旅車，前擋風玻璃被飛落的標誌桿砸破一個大洞，標誌桿橫躺於路面，駕駛黑色休旅車的林姓男子驚魂未定，所幸並未受傷。

警方立即在現場實施交通管制，避免二次事故，並依法對雙方駕駛人實施呼氣酒精濃度測試，當場驗出肇事的馬男酒測值超過法定標準，面對警方盤查，馬男自知理虧，坦承確實有酒後駕車行為。

警方當場將馬男逮捕，全案警詢後，依違反公共危險罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

岡山警方呼籲，酒後駕車不僅需面臨嚴重的刑事追訴，後續還需負擔高額的行政罰鍰，以及賠償遭受波及的無辜車輛與遭毀損的公家路產設施，代價極為慘痛，警方將持續針對酒駕行為強力執法，提醒民眾切勿心存僥倖、以身試法，共同維護用路人的生命財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄燕巢男子酒駕自小客車撞斷標誌桿飛砸對向休旅車。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄燕巢男子酒駕自小客車撞斷標誌桿飛砸對向休旅車。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄燕巢男子酒駕自小客車撞斷標誌桿飛砸對向休旅車。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄燕巢男子酒駕自小客車撞斷標誌桿飛砸對向休旅車。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄 車禍 酒駕

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