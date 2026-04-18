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陸客金門掉6千元！監視器揪出另名陸客「撿走未還」警追車找回

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

一名大陸籍莊姓女子3月底赴金門旅遊，在金湖鎮昇恆昌購物廣場逛街時，不慎遺失皮包內約新臺幣6100元現金，驚覺後立即向現場服務人員求助並報警，金湖警分局金湖派出所獲報後，員警隨即趕赴現場展開協尋，最終成功找回失款。莊女返陸後，近日更透過交通部觀光署致函表達感謝之意。

警方調查，莊女當時在商場4樓逛街，疑因一時疏忽，將包內現金遺落在藥妝店附近，過程中被其他陸客拾起，員警在現場周邊仔細搜尋外，並與商場調閱監視器畫面，清楚掌握「掉落、拾起」等關鍵過程畫面，隨即循線追查相關人員動向。

警方進一步掌握，拾獲現金的陸客已搭乘專車離開商場，員警隨即聯繫車行與駕駛協助查找，透過駕駛向車上乘客詢問「是否有人撿到現金」，最終順利將款項送回分局，完成這起跨場域接力的尋回任務。

據了解，年約28歲的莊女與拾獲現金的陸客互不相識，若未及時追查，對方恐已隨行程返陸，增加追回難度。不過，事件也引發外界質疑，拾得人未即時將款項送交服務台或警察機關，是否涉及侵占遺失物的法律責任。

對此，警方未正面說明是否涉及法律責任，僅強調本案是以協助民眾尋回遺失財物為優先，並在最短時間內圓滿處理。莊女事後透過觀光署來函致謝，肯定警方與商場人員的即時協助與熱心服務，對金門留下良好印象。

金湖警分局表示，執勤員警在本案中展現積極與耐心，落實為民服務精神；同時也提醒民眾，外出旅遊或購物時應隨時留意隨身財物，避免因一時疏忽造成損失，以確保旅程順利安心。

一名大陸籍莊姓女子日前來金門旅遊，於3月底前往金湖鎮昇恆昌購物廣場購物時，不慎遺失錢包內約新臺幣6100元，驚覺後立即向現場人員求助並報警，員警迅速趕赴現場協助處理，最終找回遺失的錢。圖／警方提供
一名大陸籍莊姓女子日前來金門旅遊，於3月底前往金湖鎮昇恆昌購物廣場購物時，不慎遺失錢包內約新臺幣6100元，驚覺後立即向現場人員求助並報警，員警迅速趕赴現場協助處理，最終找回遺失的錢。圖／警方提供

大陸籍莊姓女子日前來金門旅遊，於3月底前往金湖鎮昇恆昌購物廣場購物時，不慎遺失錢包內約新臺幣6100元，驚覺後立即向現場人員求助並報警，員警迅速趕赴現場協助處理。圖／警方提供
大陸籍莊姓女子日前來金門旅遊，於3月底前往金湖鎮昇恆昌購物廣場購物時，不慎遺失錢包內約新臺幣6100元，驚覺後立即向現場人員求助並報警，員警迅速趕赴現場協助處理。圖／警方提供

金門 觀光署 陸客 昇恆昌

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