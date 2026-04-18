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撞擊瞬間曝光！七旬婦駕車衝進咖啡店釀1死 肇事者：車子暴衝
苗栗縣頭份市中央路、建國路口上午發生71歲林姓婦人駕車失控衝進知名咖啡餐飲店「85度C」的嚴重事故，造成店內用餐顧客賴姓男子死亡的悲劇，意外發生後，涉嫌肇事的林姓婦人驚魂未定，她說當時下樓買咖啡，不料車子竟發生暴衝。這起事故檢警下午將相驗，釐清發生原因和責任。
一名目擊過程的婦人表示，當時她在店內消費，林婦駕駛的白色轎車卻「直接爆衝」，坐在她對面用餐的一名男子被轎車「夾著」推撞，傷勢嚴重。店家的用餐區遭轎車衝入，現場滿是玻璃碎粒，畫面讓人怵目驚心。
警方已找到事發當時的監視畫面現場，可見到白色轎車右轉進停車場，不料車輛並未減速，反而是加速衝進店內。
高齡換照新制度將於今年5月起實施。根據新制度，年滿70歲的駕駛者需辦理換照需通過體檢、參加免費安全教育課程、危險感知體驗，可換發有效期限至75歲駕照。這起事故發生在5月高齡換照新制實施前，涉嫌肇事的林姓老婦己71歲，只差不到兩周時間就必須接受換照的考驗，發生意外後也引起外界對高齡駕駛的議論。
警方透露，一些車輛發生暴衝事故，但檢驗結果往往並非車輛機件發生故障，而是駕駛誤踩油門導致，今天這起事故仍須進一步檢驗，以釐清是機件故障造成，或是駕駛人疏忽引發。
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