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北市女清晨在北車大廳騷擾旅客 鐵警管束、強制送醫

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

50歲余姓女子昨天清晨在台北車站北三門大廳突然情緒失控，不但在現場大聲咆哮，更騷擾旅客，鐵路警方獲報到場，經勸導無效採取強勢作為，將余女壓制並實施管束，隨後由救護車送北投三軍總醫院強制送醫。

鐵路警方表示，17日早上6點44分許接獲民眾報案，稱台北車站北三門有一名女子行為怪異且具攻擊性，員警趕抵現場發現，余女情緒極度躁動，不斷在門口來回踱步、徘徊，並無端對著趕著搭車的旅客大聲叫囂，嚇得旅客紛紛走避。

巡邏員警起初嘗試以溫和言語安撫，並多次對余女勸導，要求停止騷擾行為，但余女情緒依然高亢且拒不配合，警方鑑於清晨車站人潮逐漸增加，為避免事態擴大或發生傷人意外，認定余女已有危害公共安全之虞，果斷合力壓制，並帶回管束。

警方事後通知衛生單位到場協助評估，初步認定余女疑有精神方面問題，隨後將余女送北投三軍總醫院強制送醫。

余姓女子昨天凌晨在北車北三門口附近大吼大叫，員警到場勸導無效，壓制帶回管束，並通知衛生單位到場強制送醫。記者翁至成／翻攝
余姓女子昨天凌晨在北車北三門口附近大吼大叫，員警到場勸導無效，壓制帶回管束，並通知衛生單位到場強制送醫。記者翁至成／翻攝

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