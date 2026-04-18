擋風玻璃驚見彈孔！警方鑑識人員到場結局令人噴飯

台北市文山二警分局，日前遇到一起令人哭笑不得的案件，林姓女車主要用車時，驚覺擋風玻璃出現彈孔，女車主緊急報警，轄區警方立即出動鑑識小組，希望釐清作案跡象，誰知一檢查真相大翻轉，竟是神似彈孔的鳥屎造成誤會。

文山第二分局景美派出所日前接獲民眾報案，林姓女車主焦急稱愛車擋風玻璃有「彈孔」，為求謹慎，警方立即通報鑑識人員到場勘察採證。

報案人林女日前準備用車時，赫然發現前擋風玻璃出現不明的白色放射狀痕跡，中心位置呈現厚實結塊，外圍則有細碎的網狀紋路，外觀像極了子彈或彈珠類物體所造成的擊穿痕跡。文山第二分局鑑識人員審慎以對，戴上手套、仔細採集及觀察，這才確認是鳥類排泄物。

真相大白後，原本緊繃的空氣瞬間放鬆，林女沒想到「天降黃金」乾掉後的樣子竟然如此神似彈孔，對於造成警方大動員感到不好意思，並對警方的嚴謹態度表達感謝。

文山二分局提醒，若發現車輛有不明痕跡或可疑情形，請保持現場完整，並立即撥打110報案尋求警方協助。

一坨鳥屎神似彈孔造成林姓女子誤會，報警通知鑑識人員到場採證。記者廖炳棋／翻攝