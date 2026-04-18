影／新莊棒球場球迷揚言提告 工作人員：我沒叫你滾！

中華職棒新莊球場昨晚有球迷持外野門票欲進內野觀眾席、遭質疑違反球場規定在走道逗留，不滿被勸離時聽見有人喊：滾！憤而與工作人員激烈爭執揚言提告，最後警方和球場主管居間協調說明，球迷消除怒氣離去。

新莊棒球場昨晚賽事由統一獅對戰富邦悍將，晚上8時許有1名45歲男球迷被職棒聯盟24歲工作人員告誡不能持外野票進入內野區，其他觀眾則指稱該男子違反球場規定在走道逗留，被勸導離開時惱羞成怒。

該球迷與工作人員爆發激烈爭執，固定在內野守望的警員立刻將雙方請出場外協調，引起群眾圍觀。球迷氣呼呼聲稱聽見有人叫他「滾！」但不確定是誰喊的，揚言對工作人員提告妨害名譽。

工作人員忿忿不平主張，我沒講「滾」！並對球迷怒吼「不要推我！」後來由警方居間勸導協調、告知雙方權利，工作人員的主管也到場說明球場規定與處理程序，球迷消除怒氣未提告，員警抄登身分資料備查，雙方各自離去。