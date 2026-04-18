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砂石車摔落百米深谷卻不見人 搜救人員靠「手機鈴聲」尋獲駕駛

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣台149乙線昨天中午發生砂石車翻覆墜谷事故，車輛翻落約100公尺深谷，駕駛疑於約50公尺處拋飛車外，並遭落石掩埋。搜救人員初期僅尋獲車體，歷經擴大搜索與聲音定位，耗時逾4小時才在土石堆中發現駕駛，但已無生命徵象，整起救援行動歷時近9小時完成。

南投縣政府消防局表示，17日上午11時56分接獲通報，指竹山鎮台149乙線發生砂石車翻覆墜谷意外，因地點在南投、雲林交界山區，除立即派遣竹山分隊前往搶救，並通報雲林縣消防局支援，跨縣市聯合搜救。

首批人員於12時24分抵達現場，發現砂石車已翻落約100公尺深谷，地勢陡峭、落差大，隨即架設繩索系統垂降搜索。13時22分接觸車體殘骸，但車內及周邊均未發現駕駛，搜救人員研判可能發生人車分離，擴大搜索範圍，並出動空拍機進行空勘。

經持續搜索與撥打駕駛手機協助定位，至16時55分，雲林縣消防局人員於垂降約35公尺處聽見手機鈴聲，循聲在車體殘骸與崩落土石堆間發現駕駛。初步研判，駕駛於約50公尺處即遭拋出車外，車輛則持續翻滾至約100公尺處才停止，兩者相距約50公尺，導致搜尋困難。

消防局指出，傷者被發現時下半身遭巨石壓困，已無生命徵象。由於現場坡勢險峻、落石不斷，搜救人員架設照明設備，進行破壞與清石作業，歷經多時，於晚間7時50分完成脫困，並於8時52分將人員運送至路面，後續交由警方釐清事故原因。

消防局表示，山區道路彎急坡陡，大型車輛行駛風險高，呼籲駕駛減速慢行，隨時注意路況，以確保行車安全。

砂石車翻落竹山鎮山區深谷，搜救人員架設繩索垂降救援，歷時9小時才將駕駛遺體救上路面。圖／南投縣消防局提供
砂石車翻落竹山鎮山區深谷，搜救人員架設繩索垂降救援，歷時9小時才將駕駛遺體救上路面。圖／南投縣消防局提供

砂石車翻落竹山鎮山區深谷，搜救人員架設繩索垂降救援。圖／南投縣消防局提供
砂石車翻落竹山鎮山區深谷，搜救人員架設繩索垂降救援。圖／南投縣消防局提供

南投台149乙線砂石車翻落約100公尺深谷，搜救人員架設繩索垂降進入事故現場展開搜索。圖／南投縣消防局提供
南投台149乙線砂石車翻落約100公尺深谷，搜救人員架設繩索垂降進入事故現場展開搜索。圖／南投縣消防局提供

雲林 落石 砂石

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