為了1001元零食動手 草屯男一扭打罪名從竊盜跳級準強盜

南投縣草屯鎮黃姓男子在超商竊取價值1001元零食，原本僅涉竊盜，卻因為逃逸過程與店長、民眾扭打並造成傷害，行為升級為準強盜，遭警方逮捕移送法辦，代價遠超過竊取金額。

草屯警分局豐城派出所16日中午接獲報案，指草屯鎮南埔里一間超商有男子未結帳即帶走商品離開。警方到場後查出，黃姓男子當時假裝選購，將洋芋片、冰棒、炸雞等多項零食與熟食拿在手中，未經結帳便直接走出店外。

店長察覺異狀後立即上前制止並呼喊，黃男隨即騎乘腳踏車企圖逃逸，遭店長與一熱心民眾攔下。黃男為保住所竊商品並脫身，與兩人發生拉扯、扭打，過程中熱心協助的民眾多處受傷，但仍合力將其壓制。

警方趕抵現場時，黃男情緒仍不穩定，經壓制後見無法脫逃才停止反抗。員警當場確認犯行，將其逮捕帶回偵辦。警方表示，黃男竊取商品總價約1001元，但因在行竊後以暴力抗拒，已構成準強盜罪，全案訊後依該罪嫌移送南投地方檢察署偵辦。

警方指出，嫌犯利用中午時段假意購物行竊，遭發現後不僅未放棄贓物，反而以暴力方式抗拒攔阻，導致案情由竊盜升高為重罪。現場目擊民眾也直呼「為了一點吃的，卻背上更重刑責，實在不值得」。

黃姓男子騎腳踏車企圖逃逸，與店長及熱心民眾發生拉扯扭打。圖／警方提供

黃姓男子未結帳攜帶零食離開，卻與店長、民眾扭打並造成傷害，遭警方制伏。圖／警方提供