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8旬老婦深夜迷途獨坐變電箱旁 平鎮警巡邏伸援護送返家

桃園電子報／ 桃園電子報

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88歲獨居老婦迷途，深夜獨自坐在中豐路石門大圳旁的變電箱旁。圖：讀者提供

桃園市一位高齡88歲的獨居老婦，昨(17)日深夜獨自坐在中豐路石門大圳旁的變電箱旁，夜間光線昏暗、路況危險，幸虧平鎮分局員警巡邏經過，即時伸出援手，老婦人才得以平安返家。

平鎮派出所所長章駿城表示，老婦人子女居住於中壢龍岡，老伴過世後便長期獨居於平鎮區。17日深夜，老婦人獨自外出後迷失方向，遲遲找不到回家的路，最終呆坐於車來車往的中豐路旁，處境十分危險。

警員鄺鏡達與張瑞峰巡邏發現老婦獨坐路旁，立即停車上前關心。由於老婦人情緒緊張，無法清楚表述個人資訊，員警耐心從其零碎言語中梳理線索，並輔以警政系統比對，最終順利查明身分，親自護送老婦平安返家。

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員警最終順利查明身分，親自護送老婦平安返家。圖：讀者提供

警方也提醒，家中若有年長者或失智、身體狀況不穩定的家人，應多加留意其外出動向與居住安全。建議於衣物或隨身配件上註明緊急聯絡方式，亦可向相關單位申請配戴「愛心手鍊」或「防走失智慧手環」，一旦走失，便於警方或民眾第一時間協助返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：8旬老婦深夜迷途獨坐變電箱旁 平鎮警巡邏伸援護送返家

獨居 桃園 平鎮

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