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影／71歲老婦疑駕車失控整車撞進85℃ 欲停車不料釀死亡悲劇

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市中央路、建國路口的「85度C」上午7點多發生老婦駕車撞進店內的意外，造成一名男性用餐顧客死亡，案由警方調查中。

警方初步調查，當時林姓老婦（44年次）駕駛自小客車沿建國路二段往中央路方向行駛，行經事故地點時右轉進入店內停車場，但車輛突然不明原因直接撞進店內，造成店家設備受損且賴姓男客（66年次）傷重不治，林婦酒測值0，肇事原因正調查釐清中。

車禍發生時，設在店外的監視器因角度拍攝不到事故經過，警方目前正設法調閱附近店家的監視畫面，進一步釐清車禍原因。涉嫌肇事的林姓老婦被警方帶回，目前尚未製作筆錄。

頭份警分局長郭譯隆呼籲，駕駛人行經路口及進出停車場時，務必減速慢行並隨時注意車前狀況，以維護自身及他人安全，避免類似事故發生。

苗栗縣頭份市中央路、建國路口的「85度C」上午7點多發生老婦駕車撞進店內的意外，造成一名男性用餐顧客死亡，案由警方調查中。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市中央路、建國路口的「85度C」上午7點多發生老婦駕車撞進店內的意外，造成一名男性用餐顧客死亡，案由警方調查中。圖／記者胡蓬生翻攝

苗栗縣頭份市中央路、建國路口的「85℃ 」上午7點多發生老婦駕車撞進店內的意外，造成一名男性用餐顧客死亡，案由警方調查中。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市中央路、建國路口的「85℃ 」上午7點多發生老婦駕車撞進店內的意外，造成一名男性用餐顧客死亡，案由警方調查中。圖／記者胡蓬生翻攝

苗栗縣頭份市中央路、建國路口的「85℃ 」上午7點多發生老婦駕車撞進店內的意外，造成一名男性用餐顧客死亡，案由警方調查中。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市中央路、建國路口的「85℃ 」上午7點多發生老婦駕車撞進店內的意外，造成一名男性用餐顧客死亡，案由警方調查中。圖／記者胡蓬生翻攝

苗栗縣頭份市中央路、建國路口的「85℃ 」上午7點多發生老婦駕車撞進店內的意外，造成一名男性用餐顧客死亡，案由警方調查中。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市中央路、建國路口的「85℃ 」上午7點多發生老婦駕車撞進店內的意外，造成一名男性用餐顧客死亡，案由警方調查中。圖／記者胡蓬生翻攝

苗栗縣頭份市中央路、建國路口的「85℃ 」上午7點多發生老婦駕車撞進店內的意外，造成一名男性用餐顧客死亡，案由警方調查中。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市中央路、建國路口的「85℃ 」上午7點多發生老婦駕車撞進店內的意外，造成一名男性用餐顧客死亡，案由警方調查中。圖／記者胡蓬生翻攝

苗栗縣頭份市中央路、建國路口的「85℃ 」上午7點多發生老婦駕車撞進店內的意外，造成一名男性用餐顧客死亡，案由警方調查中。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市中央路、建國路口的「85℃ 」上午7點多發生老婦駕車撞進店內的意外，造成一名男性用餐顧客死亡，案由警方調查中。圖／記者胡蓬生翻攝

車禍 老婦 85度C

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