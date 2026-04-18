聽新聞
0:00 / 0:00
影／71歲老婦疑駕車失控整車撞進85℃ 欲停車不料釀死亡悲劇
苗栗縣頭份市中央路、建國路口的「85度C」上午7點多發生老婦駕車撞進店內的意外，造成一名男性用餐顧客死亡，案由警方調查中。
警方初步調查，當時林姓老婦（44年次）駕駛自小客車沿建國路二段往中央路方向行駛，行經事故地點時右轉進入店內停車場，但車輛突然不明原因直接撞進店內，造成店家設備受損且賴姓男客（66年次）傷重不治，林婦酒測值0，肇事原因正調查釐清中。
車禍發生時，設在店外的監視器因角度拍攝不到事故經過，警方目前正設法調閱附近店家的監視畫面，進一步釐清車禍原因。涉嫌肇事的林姓老婦被警方帶回，目前尚未製作筆錄。
頭份警分局長郭譯隆呼籲，駕駛人行經路口及進出停車場時，務必減速慢行並隨時注意車前狀況，以維護自身及他人安全，避免類似事故發生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。