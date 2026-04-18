影／7旬老婦駕車撞進「85度C」 47歲用餐顧客遭撞擊傷重不治

苗栗縣頭份市中央路今天上午7點多發生車輛疑似失控衝進路邊店家的意外，在店內用餐的47歲賴姓男子身受重傷，由救護車送醫搶救仍不治，肇事者為71歲林姓老婦， 全案現由警方調查中。

苗栗縣消防局表示，上午7點45分接獲通報，中央路400號附近的「85度C」發生車輛衝入店內的事故，頭份消防分隊趕往，發現一輛轎車不明原因撞入店內，在店內用餐區的賴姓男子遭車撞擊身上多處傷勢，傷者意識不清，且躁動無法說話，救護人員警急救護處置後，將他送往為恭紀念醫院，到院後不久即轉為OHCA，搶救後宣告不治。

警方初步調查，涉嫌駕車撞入店內的肇事者為71歲林姓老婦，經檢測並無酒駕，當時店內約有6名顧客，肇事原因和責有待調查釐清。