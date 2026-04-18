影／三重小黃撞傷單車女騎士肇逃 警方：法辦、罰款、吊銷駕照

新北市三重區昨晚有1輛計程車行駛中不斷向右緩緩偏移，撞倒自行車造成女騎士跌倒受傷，卻不顧後方機車追上前按喇叭仍直接逃離。警方表示將追查司機身分，肇事逃逸致人受傷除移送法辦，還要罰款、吊銷駕照。

案發時間是昨晚10時10分左右，這輛計程車沿三和路二段往台北橋方向行駛，「空車燈」亮著疑似沒有載客，接近自強路口時不斷往右側偏移，司機先是違規未打方向燈即從內側變換車道至外側，又繼續偏行而撞倒沿路邊騎乘的自行車造成劉姓女騎士重摔，頭部和手腳擦挫傷。

後方機車騎士見他未依規定停車查看處置，立即追上前猛按喇叭示意，但計程車仍直接逃離。警方接獲報案到場採證，後續將依車籍資料通知車主到案說明，查明駕駛身分後依肇事逃逸罪嫌函送新北地檢署偵辦。

此外，肇事致人受傷而逃逸者，依違反道路交通管理處罰條例處3千元以上9千元以下罰鍰，並吊銷駕照。

新北市三重區昨晚有1輛計程車行駛中不斷向右偏移，撞倒自行車造成女騎士跌倒受傷，卻不顧後方機車追上前按喇叭仍直接逃離。警方表示將追查司機身分，肇事逃逸致人受傷除移送法辦，還要罰款、吊銷駕照。圖／翻攝threads@bill___hong