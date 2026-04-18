快訊

九合一風雲／高虹安拚連任 綠派莊競程再現空降奇兵？

NBA／魔術轟爆黃蜂禁區「連續三年晉級季後賽」 首輪將戰活塞

LINE又出狀況！傳圖失敗、相機全黑災情爆 官方急曝解法

聽新聞
0:00 / 0:00

影／三重小黃撞傷單車女騎士肇逃 警方：法辦、罰款、吊銷駕照

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區昨晚有1輛計程車行駛中不斷向右緩緩偏移，撞倒自行車造成女騎士跌倒受傷，卻不顧後方機車追上前按喇叭仍直接逃離。警方表示將追查司機身分，肇事逃逸致人受傷除移送法辦，還要罰款、吊銷駕照

案發時間是昨晚10時10分左右，這輛計程車沿三和路二段往台北橋方向行駛，「空車燈」亮著疑似沒有載客，接近自強路口時不斷往右側偏移，司機先是違規未打方向燈即從內側變換車道至外側，又繼續偏行而撞倒沿路邊騎乘的自行車造成劉姓女騎士重摔，頭部和手腳擦挫傷。

後方機車騎士見他未依規定停車查看處置，立即追上前猛按喇叭示意，但計程車仍直接逃離。警方接獲報案到場採證，後續將依車籍資料通知車主到案說明，查明駕駛身分後依肇事逃逸罪嫌函送新北地檢署偵辦。

此外，肇事致人受傷而逃逸者，依違反道路交通管理處罰條例處3千元以上9千元以下罰鍰，並吊銷駕照。

新北市三重區昨晚有1輛計程車行駛中不斷向右偏移，撞倒自行車造成女騎士跌倒受傷，卻不顧後方機車追上前按喇叭仍直接逃離。警方表示將追查司機身分，肇事逃逸致人受傷除移送法辦，還要罰款、吊銷駕照。圖／翻攝threads@bill___hong
新北市三重區昨晚有1輛計程車行駛中不斷向右偏移，撞倒自行車造成女騎士跌倒受傷，卻不顧後方機車追上前按喇叭仍直接逃離。警方表示將追查司機身分，肇事逃逸致人受傷除移送法辦，還要罰款、吊銷駕照。圖／翻攝threads@bill___hong

新北市三重區昨晚有1輛計程車行駛中不斷向右偏移，撞倒自行車造成女騎士跌倒受傷，卻不顧後方機車追上前按喇叭仍直接逃離。警方表示將追查司機身分，肇事逃逸致人受傷除移送法辦，還要罰款、吊銷駕照。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨晚有1輛計程車行駛中不斷向右偏移，撞倒自行車造成女騎士跌倒受傷，卻不顧後方機車追上前按喇叭仍直接逃離。警方表示將追查司機身分，肇事逃逸致人受傷除移送法辦，還要罰款、吊銷駕照。記者林昭彰／翻攝

機車 計程車 肇逃 駕照 車禍

延伸閱讀

台61線4車連環撞化學品「乙酸甲酯」外洩 警消封路警戒

影／新北刑大迎面衝撞嫌犯車頭畫面曝光 偵防車「氣囊炸開」逮2嫌

高雄小貨車人行道撞死日本女遊客判1年8月 肇事翁不服提上訴

南投竹山驚傳意外！砂石車疑失控衝破護欄 駕駛拋飛墜深谷亡

相關新聞

91歲老婦失聯逾4年 同住兒疑為詐領敬老金瞞死訊警破門見乾屍

宜蘭羅東警方日前接獲張姓女子報案，稱多年聯繫不上91歲老母親，要探視也遭到與母親同住的弟弟拒絕，擔心母親安全。警方昨晚持搜索票到張婦位於羅東鎮家中搜索，發現張婦但已明顯死亡，並查出張婦近年無就醫紀錄，每月敬老年金都由同住兒子領取，初估超過20萬元，認涉犯偽造文書及詐欺罪嫌重大，向法院聲押，但法院裁定無保請回。

海巡署全力救援海難失蹤台灣船長 呼籲中國勿消費海難、停止政治操作

海巡署17日深夜發布澄清稿指出，中國海警17日在社群平台宣稱「位釣魚島海域緊急救援中國台灣籍漁船」一事，因涉及侵犯台灣主權，對岸進行政治操作及認知作戰；海巡署澄清呼籲，「全漁6號」漁船救援事件，中方不要消費海難，應停止任何政治操作。

裝箱拍打20分鐘！台南私幼虐童教保員停聘公布姓名、園方停招

台南市某私立幼兒園爆出不當管教，教保員涉虐十三名三歲幼童，包含推頭、壓頭、捏臉、強制餵食，甚至將幼童裝紙箱拍打搖晃廿分鐘，議員昨天質詢痛批案發近半年，只裁處教保員，對業者的裁罰遲無下文；教育局火速回應，指幼兒園負責人未善盡督導管理責任，將處以六萬元罰鍰，限期停招一年。

影／7旬老婦駕車撞進「85度C」 47歲用餐顧客遭撞擊傷重不治

苗栗縣頭份市中央路今天上午7點多發生車輛疑似失控衝進路邊店家的意外，在店內用餐的47歲賴姓男子身受重傷，由救護車送醫搶救仍不治，肇事者為71歲林姓老婦， 全案現由警方調查中。

國5雪隧一早接連2起追撞事故 回堵4.5公里

高速公路局表示，今天上午8時47分，國道5號南向28.8K過雪山隧道，發生1輛大客車和1輛自小客車追撞事故，占外線車道，該起事故已於上午9時31分排除，車流紓解中，目前回堵4.5公里，用路人小心駕駛。

柯文哲逢甲夜市疑遭噴辣椒水 民眾黨控2人噴不明物...警尚未發現

民眾黨前主席柯文哲昨晚和同黨台中市議員參選人劉芩妤到逢甲夜市掃街拜票，途中柯等突然一陣猛咳，志工等人表示疑遭人噴辣椒水，劉今上午報案表示前後遭4波「無差別攻擊」，有志工目睹2人騎機車噴灑不明物；警方調閱監視器尚未發現，仍持續調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。