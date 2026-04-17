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海巡署全力救援海難失蹤台灣船長 呼籲中國勿消費海難、停止政治操作
海巡署今天（17日）深夜發布澄清稿指出，中國海警17日在社群平台宣稱「位釣魚島海域緊急救援中國台灣籍漁船」一事，因涉及侵犯台灣主權，對岸進行政治操作及認知作戰；海巡署澄清呼籲，「全漁6號」漁船救援事件，中方不要消費海難，應停止任何政治操作。
海巡署說，我國基隆籍「全漁6號」漁船，16日清晨在釣魚台東北方約77浬（日本搜救責任區內）失火沉沒後，船上6名外籍船員在第一時間由附近作業的台灣籍漁船「全漁36」救起。
海巡署接獲通報，立即調派「桃園艦」趕赴現場搜救，並協調日本海上保安廳派遣巡邏機、船協助，另增派「宜蘭艦」加入救援，目前持續會同日方在現場全力搜救失蹤的「全」船船長。
針對中方刻意使用「中國台灣籍漁船」等政治操作字眼，海巡署表示，海上人道救援無國界，為普世公認價值，海巡署也曾多次冒險救援中國籍漁船，中國不應藉海難事件，行政治操作，用「中國台灣籍漁船」侵犯我國主權。事發至今，不幸落海失蹤的船長仍在搜救，海巡署不放棄任何希望，將持續投入搜救行動，希望儘速救回「全」船船長。
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