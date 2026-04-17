海巡署全力救援海難失蹤台灣船長 呼籲中國勿消費海難、停止政治操作

宜蘭羅東警方日前接獲張姓女子報案，稱多年聯繫不上91歲老母親，要探視也遭到與母親同住的弟弟拒絕，擔心母親安全。警方昨晚持搜索票到張婦位於羅東鎮家中搜索，發現張婦但已明顯死亡，並查出張婦近年無就醫紀錄，每月敬老年金都由同住兒子領取，初估超過20萬元，認涉犯偽造文書及詐欺罪嫌重大，向法院聲押，但法院裁定無保請回。

2026-04-17 23:34