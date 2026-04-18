裝箱拍打20分鐘！台南私幼虐童教保員停聘公布姓名、園方停招

台南市某私立幼兒園爆出不當管教，教保員涉虐十三名三歲幼童，包含推頭、壓頭、捏臉、強制餵食，甚至將幼童裝紙箱拍打搖晃廿分鐘，議員昨天質詢痛批案發近半年，只裁處教保員，對業者的裁罰遲無下文；教育局火速回應，指幼兒園負責人未善盡督導管理責任，將處以六萬元罰鍰，限期停招一年。

教育局去年十一月獲報幼兒園疑不當管教，立即保全證據完成調查，經委員會審議確認不當管教，情節重大，裁處吳姓教保員五十萬元罰鍰，終身不得再任教保員，崔姓教保員目睹行為未即時制止或通報，被認定未盡責任，裁罰六萬元，解聘及一年內不得擔任教保員。兩人姓名與機構名稱同步公告於教育局「幼兒園不適任人員公告專區」及全國教保資訊網，以示懲戒。

家長匿名投訴，吳姓教保員不僅對十三名年約三歲幼童推頭、壓頭、捏臉、強制餵食，甚至將小朋友裝入紙箱拍打搖晃長達廿分鐘，還用書本、紙張等壓蓋孩童臉部，同班崔姓教保員在場竟未制止。

議員林燕祝質詢痛斥，案件發生近半年，只罰涉案教保員，對園方處置未明確，行政程序延宕，「是否有民代關切就沒事？台南究竟是幸福城市，還是虐童的城市」。此案情節誇張，教育局對外說明與處置進度不清楚，應對家長與社會交代。

教育局強調，對幼兒園發生情節重大不當管教事件，除行為人和負責人處行政罰鍰，也會要求幼兒園停止招生六個月至一年、停辦一至三年或廢止設立許可。