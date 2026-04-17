個資外洩？新北網路報案疑異常 警：單一個案已暫停並檢修

民眾黨新北市議員陳世軒接獲民眾陳情，網路報案系統疑出現異常，顯示他人報案資料與個資。新北市警察局今晚表示，初查為單一個案，已暫停網路報案並全面檢修，強化資安防護。

新北市議會台灣民眾黨籍市議員陳世軒今天指出，有民眾使用「新北市政府網路報案系統」報案時，送出後頁面異常跳轉，竟顯示其他報案人的姓名、身分證字號、電話、住址及報案事由等個資，疑有外洩風險。

陳世軒表示，網路報案原為便民服務，卻因技術問題讓個資暴露，恐影響市民信任，已要求警察局儘速釐清並修補漏洞，並建議暫停系統，全面檢視資安與穩定性。

新北市政府警察局發布新聞回應，經實測尚未發現系統性異常，初步研判為特定時段技術性錯誤，屬單一個案，並非全面性漏洞或駭客攻擊。對於造成民眾不便與疑慮，表達歉意。

警方指出，已第一時間聯繫110系統建置廠商緊急檢修，並暫停網路報案服務，在官網公告改以撥打110或簡訊報案。另已聯繫陳情民眾說明，並請其刪除相關畫面，以避免擴散他人個資。