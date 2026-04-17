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南投竹山驚傳意外！砂石車疑失控衝破護欄 駕駛拋飛墜深谷亡

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣竹山鎮縣道149乙線桶頭路段今天中午發生砂石車墜谷意外，一輛未載料砂石車行經下坡彎道路段時疑似失控，整輛車衝破護欄後墜入山谷，造成駕駛身亡。消防人員歷經長時間搜救，傍晚尋獲遺體，以繩索吊掛方式將遺體運回路面。

竹山警方指出，事故砂石車為空車，約中午行經事故路段時，疑因下坡彎道車速控制不當或過彎操作失誤，導致車輛失控衝出路面墜谷。現場為連續彎道且坡度明顯，確切肇事原因仍待進一步調查釐清。

南投縣消防局表示，接獲通報後立即派員前往救援，並出動空拍機協助搜尋，但因地形陡峭、落差大，搜救難度極高。初步研判砂石車墜落約50公尺深山谷，駕駛疑在墜落過程中被拋飛車外，搜救人員在谷底及周邊持續搜尋後，於約50公尺深處發現駕駛，但已明顯死亡。

消防人員隨即展開繩索固定吊掛作業，將遺體逐步拉回路面。警方後續將會同相關單位進行現場採證與調查，以釐清完整事故經過與肇事原因。

砂石車在竹山桶頭衝出護欄墜落山谷，消防人員利用繩索垂降搜救。圖／南投縣消防局提供
砂石車在竹山桶頭衝出護欄墜落山谷，消防人員利用繩索垂降搜救。圖／南投縣消防局提供

南投 砂石車 消防人員

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